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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В умовах тотального мінування довелося йти на хитрощі: як українські військові звільнили Старомайорське

В умовах тотального мінування довелося йти на хитрощі: як українські військові звільнили Старомайорське
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни звільнили Старомайорське Донецької області в умовах тотального мінування – це унікальна операція. Саперам довелося вдаватися до різних хитрощів, а штурмовикам – просуватися зі спеціальними знаряддям для зняття ворожих розтяжок і подальшого підриву.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, українські захисники били палками по мінах-пелюстках. Водночас протипіхотні міни намагалися не чіпати, оскільки під ними могли залишатися допоміжні гранати.

– Є такі так звані мінні шлагбауми – перекриття шляхів у вигляді мінування, об’їхати їх неможливо, бо глибокі та широкі вирви від авіабомб. До того ж ґрунтові дороги розм’якли після дощів, – поділився Шершень.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що зі Старомайорського не змогли забрати трофейну техніку через мінні поля.

Журналісти Донбас Реалії поговорили з одним зі штурмовиків, який звільняв цей населений пункт. Військовий 35 окремої бригади морської піхоти з позивним Дикий спростував вкиди російської пропаганди, що Старомайорське нібито звільняли з російськими ВДВ та бійцями так званої ДНР.

Він поділився, що наразі російські війська обстрілюють населений пункт за допомогою артилерії, проте не готові штурмувати Старомайорське. Військовий сказав, що українська армія скоро буде в Урожайному.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що наші воїни під час контрнаступу на різних напрямках здійснюють дива, які обов’язково залишаться у світових підручниках. 27 липня стало відомо про звільнення Старомайорського Донецької області Силами оборони України.

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Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Україна-Росія, українські військові
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