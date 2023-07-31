Враг не может пополнять резервы: Гуменюк об ударах по Чонгарскому мосту и контрнаступлении

Удар украинских военных по Чонгарскому мосту — это элемент противодействия, то есть уничтожение мощи врага на логистическом фронте. ВСУ нужно ликвидировать возможности РФ подтягивать резервы, пополнять боеприпасы, вооружение и военную технику.

Об этом заявила руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в комментарии журналистке Фактов ICTV Оксане Михайловой.

— Каждая цель, которые подходит под эту характеристику, является законной. Мы работаем по нашей территории и освобождаем Украину от врага, — утверждает Гуменюк.

Спикер ОК Юг отметила, что ситуация на этом направлении остается напряженной. По словам Гуменюк, Враг возмущен тем, что нет возможности пополнять боеприпасы, поэтому включает рычаги дополнительного урегулирования, подтягивает резервы из других направлений, в частности, из Запорожского для терроризирования мирного населения и сдерживания Сил обороны Украины на Херсонском направлении.

— На направлении Херсонщины, Антоновский мост, Бериславщина, Кизомыс враг пытается поддерживать уровень обстрелов на высокой отметке. Когда они почувствовали, что снарядный голод наносит жирный минус, то перетащили резервы с Запорожского направления для усиления обстрелов здесь.

В то же время подключили тактическую авиацию, и продолжают бомбить уже разрушенный зерновой терминал в Казацком на Бериславском направлении. Это давит на общее понимание будущего участия Украины в зерновой сделке, потому что сегодняшняя ночная атака Shahed по агропредприятиям Херсонщины и юга Днепропетровщины — это также признак, что возрождение аграрного региона враг пытается подавить, — отметила спикер ОК Юг.

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