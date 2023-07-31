Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Это меня убило, я кричала от боли: Харлан высказалась о дисквалификации и поблагодарила за поддержку
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
Общество Эксклюзив
Эксклюзив
Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта
Юлия Захарченко, редактор ленты

Враг не может пополнять резервы: Гуменюк об ударах по Чонгарскому мосту и контрнаступлении

Враг не может пополнять резервы: Гуменюк об ударах по Чонгарскому мосту и контрнаступлении
Фото: Генштаб ВСУ

Удар украинских военных по Чонгарскому мосту — это элемент противодействия, то есть уничтожение мощи врага на логистическом фронте. ВСУ нужно ликвидировать возможности РФ подтягивать резервы, пополнять боеприпасы, вооружение и военную технику.

Об этом заявила руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в комментарии журналистке Фактов ICTV Оксане Михайловой.

— Каждая цель, которые подходит под эту характеристику, является законной. Мы работаем по нашей территории и освобождаем Украину от врага, — утверждает Гуменюк.

Спикер ОК Юг отметила, что ситуация на этом направлении остается напряженной. По словам Гуменюк, Враг возмущен тем, что нет возможности пополнять боеприпасы, поэтому включает рычаги дополнительного урегулирования, подтягивает резервы из других направлений, в частности, из Запорожского для терроризирования мирного населения и сдерживания Сил обороны Украины на Херсонском направлении.

— На направлении Херсонщины, Антоновский мост, Бериславщина, Кизомыс враг пытается поддерживать уровень обстрелов на высокой отметке. Когда они почувствовали, что снарядный голод наносит жирный минус, то перетащили резервы с Запорожского направления для усиления обстрелов здесь.

В то же время подключили тактическую авиацию, и продолжают бомбить уже разрушенный зерновой терминал в Казацком на Бериславском направлении. Это давит на общее понимание будущего участия Украины в зерновой сделке, потому что сегодняшняя ночная атака Shahed по агропредприятиям Херсонщины и юга Днепропетровщины — это также признак, что возрождение аграрного региона враг пытается подавить, — отметила спикер ОК Юг.

Читайте также
ВСУ заняли позиции вблизи Орехова на Запорожье — МВД
Враг не может пополнять резервы: Гуменюк об ударах по Чонгарскому мосту и контрнаступлении

Война в Украине, Зерно, ВСУ, контрнаступ, Херсонская область, Чонгар, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не все переселенцы получат выплаты: что изменится для ВПЛ с 1 августа
Верещук
Украина до 1 октября будет полностью готова к отопительному сезону 2023-2024 — Кубраков
Опалення
ВСУ заняли позиции вблизи Орехова на Запорожье — МВД
Враг не может пополнять резервы: Гуменюк об ударах по Чонгарскому мосту и контрнаступлении
Украина и США на следующей неделе начнут переговоры относительно гарантий безопасности — Ермак
Андрій Єрмак
Способна глушить Starlink на нуле: командир Мадяр призывает разрабатывать противодействие технологии РФ
Starlink
Видео
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

Факты ICTV нашли азовцев, которые в ночь теракта в Оленовке находились в бараке. В годовщину трагедии они рассказали, какой ужас пережили.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.07.2023)
Враг не может пополнять резервы: Гуменюк об ударах по Чонгарскому мосту и контрнаступлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.07.2023)
Враг не может пополнять резервы: Гуменюк об ударах по Чонгарскому мосту и контрнаступлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.07.2023)
Враг не может пополнять резервы: Гуменюк об ударах по Чонгарскому мосту и контрнаступлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (30.07.2023)
Враг не может пополнять резервы: Гуменюк об ударах по Чонгарскому мосту и контрнаступлении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь