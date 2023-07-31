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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЗСУ виходять на важливі висоти: як Україна може звільнити Крим від військ РФ

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Оборона російських військ почала слабшати на фронті. Воїни Збройних сил України виходять на важливі висоти, змушують окупантів виділяти додаткові резерви, завдають ударів по складах з боєприпасами РФ.

За даними видання The Times, українським захисниками вдалося змінити логістику московських військ і ускладнити переміщення армії РФ на фронті для подальшого успішного контрнаступу ЗСУ.

Аналітики стверджують, що це дає можливість українським бійцям здійснити похід на східний напрямок поблизу Бахмута та південний напрямок неподалік від тимчасово окупованого Донецька.

Експерти зазначають, що водночас українські військові можуть мати успіхи на південь від Вугледара до Маріуполя, а також вийти до Токмаку та Мелітополя, щоб надалі звільнити тимчасово окупований Крим.

На думку фахівців, у разі останнього варіанту Крим перебуватиме в доступності для артилерії ЗСУ та повітряних атак. Навіть без звільнення півострова, українські бійці можуть унеможливити перебування військ РФ там – це стало б значною перевагою.

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Джерело: The Times
Війна в Україні, Вугледар, контрнаступ, Крим, Маріуполь, Мелітополь, українські військові
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