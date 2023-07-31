Регулярные пропуски пар: к каким последствиям может привести и как исправить ситуацию

Студенческие годы — увлекательный и очень интересный период в жизни каждого человека. Это время для учебы, новых знакомств, познания себя, развития в той сфере, которая нравится.

Водоворот новых эмоций захватывает настолько, что студенты начинают пропускать пары: то ли из-за лени, то ли из-за других важных дел.

Однако постоянные пропуски могут привести к негативным последствиям. Чем грозят пропуски пар и как исправить ситуацию, читайте в материале Фактов ICTV.

Будь готов к последствиям пропусков

Студенты изучают выбранную дисциплину по учебному плану, соответственно, пропуск обусловливает невыполнение этого плана.

Ответственность за выполнение учебного плана ложится на плече не кафедры или преподавателей, а на самого студента.

Пропуски пар без уважительной причины приведут к не допуску студента к экзамену. Если не сдать экзамен в конце семестра, ученика могут отчислить из учебного заведения.

Стоит понимать, что к экзаменам допускаются студенты исключительно по результатам обучения с накопленными баллами. Кроме того, в конце семестра учащийся не должен иметь незакрытых пропусков.

В противном случае может грозить отчисление из вуза.

— В группу риска к отчислению попадают студенты, которые пропускали 40-50% пар по конкретной дисциплине. Например, если учебным планом предусмотрено 200 часов обучения (лекции и практические), то с пропусками 80-100 часов, у вас могут начаться проблемы.

Студенты, которые учатся на бюджете, могут потерять стипендию из-за пропусков. Стипендию ученики получают по рейтингу, который формируют на основании успеваемости студентов.

Соответственно, если бюджетник будет пропускать пары, не заработает достаточное количество баллов и сползет к низу рейтинга, стипендию он не получит.

Кроме этого, пропуски портят вашу репутацию в вузе. Преподаватели будут воспринимать вас не всерьез и в дальнейшем могут занижать оценки.

Поэтому, прежде чем начать пропускать пар, подумайте, действительно ли оно того стоит!

Не стоит забывать, что пропускать студент может по уважительным причинам. Например:

Болезнь, но если у вас есть справка от врача.

Семейные или личные проблемы у студента.

Командировка по приказу по университету.

Распоряжение декана об участии студента в мероприятиях на факультете.

Как исправить ситуацию с пропусками

Лучший вариант — отработки. Их цель показать преподавателю, что вы овладели темой, на которой вас не было.

Кроме того, отработки показывают, что студент выполнил учебный план по дисциплине и может получить допуск к экзамену.

Отработки могут быть разными. То есть у каждого преподавателя свои требования. Один может попросить сделать реферат, другой — выучить пропущенную лекцию и рассказать.

Чтобы закрыть все пропуски, нужно подойти к каждому преподавателю и договориться об отработке (обычно преподаватели выделяют несколько часов в неделю для студентов-прогульщиков).

Затем необходимо тщательно подготовиться и прийти в назначенное время и закрыть пропуск.

Советуем не накапливать прогулы, а закрывать все сразу. Ведь исправить ситуация за последние несколько недель будет очень не просто.

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