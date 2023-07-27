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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Быть готовыми к различным сценариям зимы. В Укрэнерго призвали людей не прятать генераторы и запастись топливом

електрогенератор, генератор, блекаут

В Укрэнерго призвали не избавляться от генераторов, а наоборот позаботиться об их техническом состоянии и запастись дополнительным топливом.

Об этом сообщил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Он отметил, энергетики делают все возможное для обеспечения эффективного и стабильного отопительного сезона. Продолжаются ремонты поврежденного россиянами оборудования, происходит модернизация инфраструктуры. Впрочем, украинцы должны быть готовы к любым сценариям этой зимой.

– Никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты, так же как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму, – сказал Кудрицкий в программе Подкаст на 11 канале.

Глава Укрэнерго отметил, что не надо спешить избавляться от генераторов, которые спасли бизнес и домохозяйства этой зимой. Лучше позаботиться об их техническом состоянии и запастись дополнительным топливом.

– Мы будем делать все, чтобы вы не пользовались генераторами зимой, но если будет нужно, лучше, чтобы они были под рукой, – подчеркнул он.

Напомним, в ООН подсчитали, что с начала российских массированных обстрелов в октябре и до конца 2022 года украинцы в целом пять недель сидели без электроэнергии.

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Источник: УНИАН
Отключение электроэнергии, электроэнергия, Російська агресія, Укренерго
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