Быть готовыми к различным сценариям зимы. В Укрэнерго призвали людей не прятать генераторы и запастись топливом
В Укрэнерго призвали не избавляться от генераторов, а наоборот позаботиться об их техническом состоянии и запастись дополнительным топливом.
Об этом сообщил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
Он отметил, энергетики делают все возможное для обеспечения эффективного и стабильного отопительного сезона. Продолжаются ремонты поврежденного россиянами оборудования, происходит модернизация инфраструктуры. Впрочем, украинцы должны быть готовы к любым сценариям этой зимой.
– Никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты, так же как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму, – сказал Кудрицкий в программе Подкаст на 11 канале.
Глава Укрэнерго отметил, что не надо спешить избавляться от генераторов, которые спасли бизнес и домохозяйства этой зимой. Лучше позаботиться об их техническом состоянии и запастись дополнительным топливом.
– Мы будем делать все, чтобы вы не пользовались генераторами зимой, но если будет нужно, лучше, чтобы они были под рукой, – подчеркнул он.
Напомним, в ООН подсчитали, что с начала российских массированных обстрелов в октябре и до конца 2022 года украинцы в целом пять недель сидели без электроэнергии.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская