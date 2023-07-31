В Укренерго попередили про можливий дефіцит електроенергії у серпні, та обмежень для населення не буде
В Укренерго повідомили, що в серпні зменшиться виробництво електроенергії, через ремонтні роботи на енергоблоках, та обмеження споживання не прогнозується.
– Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання, – йдеться у повідомленні.
В Укренерго зазначають, що частково компенсувати дефіцити можна буде через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами.
Також у компанії наголосили, що наразі обмеження споживання не прогнозується.
Допомогти енергосистемі можна, ощадливіше споживаючи електроенергію:
- охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;
- вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
- переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
- вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
Атаки Росії по енергооб’єктах
Через бойові дії та з інших причин загалом знеструмленими залишаються 402 населених пункти. Відновлення живлення відбувається з дозволу військових і за безпекової ситуації.
Також через негоду є відключення у 18 населених пунктах на Київщині. Відновлення живлення триває.