В Укренерго попередили про можливий дефіцит електроенергії у серпні, та обмежень для населення не буде

В Укренерго повідомили, що в серпні зменшиться виробництво електроенергії, через ремонтні роботи на енергоблоках, та обмеження споживання не прогнозується.

– Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначають, що частково компенсувати дефіцити можна буде через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами.

Також у компанії наголосили, що наразі обмеження споживання не прогнозується.

Допомогти енергосистемі можна, ощадливіше споживаючи електроенергію:

охолоджуйте приміщення не нижче 23˚С;

вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

Атаки Росії по енергооб’єктах

Через бойові дії та з інших причин загалом знеструмленими залишаються 402 населених пункти. Відновлення живлення відбувається з дозволу військових і за безпекової ситуації.

Також через негоду є відключення у 18 населених пунктах на Київщині. Відновлення живлення триває.

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