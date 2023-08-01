Новые виды повесток, отсрочка и условия бронирования: что изменилось в процессе мобилизации с 1 августа 2023

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Недавно правительство продлило их действие до 15 ноября 2023 года.

Соответственно, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья считаются пригодными для военной службы, могут быть мобилизованы.

Однако с 1 августа 2023 года в Украине несколько меняются правила мобилизации. Об изменениях и нововведениях в мобилизации с 1 августа 2023 года Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

— Если честно, то никаких коренных изменений не ввели. Нововведения особо не влияют на правила мобилизации, — говорит Кравец.

Новые виды повесток

Ранее в Украине действовало четыре вида повесток. Однако с 1 августа несколько изменятся правила их вручения. Официально это три этапа, по которым будут отличать повестки:

Для уточнения учетных данных. Она поступает мужчине для обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы и т.д. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. После ее получения, мужчина должен пройти медицинское обследование. К ней прилагается карточка исследования и военного осмотра военнообязанного. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка поступает после прохождения медкомиссии, если военнообязанный признан годным к прохождению службы.

Добровольная мобилизация срочников

В конце июля 2023 года вступил в силу закон, который позволяет военнослужащим срочной службы добровольно стать мобилизованными (подписать контракт на военную службу).

То есть срочники смогут добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ и больше не ждать окончания срочной службы.

— На самом деле такие правила действовали и до 1 августа. Срочникам предоставляли право подписывать контракт на военную службу, что освобождало их от прохождения срочной службы. Сейчас это просто вписали в закон. Однако здесь есть нюансы. Если срочник подпишет контракт, то будет иметь значительно меньше оснований для увольнения со службы. Кроме того, после добровольной мобилизации их сразу будут привлекать к военным действиям, — говорит Кравец.

Но право пойти на службу по контракту будет у срочников лишь при двух условиях:

если период срочной военной службы уже завершился, однако был продлен сверх установленных сроков из-за введения военного положения в страны;

сверх установленных сроков из-за введения военного положения в страны; во время военного положения срочник отслужил не менее шести месяцев.

Изменение условий бронирования сотрудников

Изменения коснулись перечня отраслей, в которых могут быть забронированы работники для прохождения военной службы.

— Этот перечень расширили и установили четкие сроки рассмотрения госорганами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критической важности, — добавляет юрист.

Теперь обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено в течение 10 рабочих дней с момента получения.

Кабмин установил критерии и перечень сфер, которые могут быть признаны критически важными, например, учреждения ветеринарной медицины, казенные предприятия пробирного контроля. Работники таких предприятий получат отсрочку от мобилизации, в случае оформления бронирования.

Отсрочка по уходу за родственниками

По словам Кравца, были введены изменения в сфере предоставления отсрочки от службы для лиц, ухаживающих за больными родственниками. Предыдущее право на отсрочку имели граждане, чьи жены, один из родителей или родители жены имеют инвалидность I или II группы.

Однако теперь отсрочка предоставляется только в случае, если в семье военнообязанного нет других лиц, которые бы могли ухаживать за человеком с инвалидностью.

— Однако здесь тоже есть нюанс. Обязанность другим трудоспособным лицам заботиться о ком-то из родственников военнообязанного возникает лишь при условии, что есть необходимость в материальной помощи. То есть если эту материальную помощь нужно оказывать. А если необходимости в материальной помощи нет, то соответственно, и обязанности ухаживать не возникает, — говорит юрист.

Напоминаем, что тоже не могут призвать:

Женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

во время участия в боевых действиях. Женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящего военную службу. Эта категория была добавлена после вступления в силу в апреле закона О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.