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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Нові види повісток, відстрочка та умови бронювання: що змінилося в процесі мобілізації з 1 серпня 2023

українські військові, війна в Україні
Фото: Getty Images

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Нещодавно уряд продовжив їх дію до 15 листопада 2023 року.

Відповідно, усі чоловіки віком від 18 до 60 років, які за станом здоровʼя вважаються придатними для військової служби, можуть бути мобілізовані.

Проте з 1 серпня 2023 року в Україні дещо змінюються правила мобілізації. Про зміни та нововведення в мобілізації з 1 серпня 2023 року Факти ICTV запитали у юриста та адвоката Ростислава Кравця.

– Якщо чесно, то жодних докорінних змін не запровадили. Нововведення особливо не впливають на правила мобілізації, – каже Кравець.

Нові види повісток

Раніше в Україні діяло чотири види повісток. Проте від 1 серпня дещо зміняться правила їх вручення. Офіційно це три етапи, за якими відрізнятимуть повістки:

  1. Для уточнення облікових даних. Вона надходить чоловіку для оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я, місце роботи тощо.
  2. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Після її отримання, чоловік має пройти медичне обстеження. До неї додається картка дослідження та військового огляду військовозобовʼязаного.
  3. Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка надходить після проходження медкомісії, якщо військовозобовʼязаного визнано придатним до проходження служби.

Добровільна мобілізація строковиків

Наприкінці липня 2023 року набув чинності закон, який дозволяє військовослужбовцям строкової служби добровільно стати мобілізованими (підписати контракт на військову службу).

Тобто строковики зможуть добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ і більше не чекати закінчення строкової служби.

– Насправді такі правила діяли й до 1 серпня. Строковикам надавали право підписувати контракт на військову службу, що звільняло їх від проходження строкової служби. Зараз це просто вписали в закон. Проте тут є нюанси. Якщо строковик підпише контракт, то матиме значно менше підстав для звільнення зі служби. Крім того, після добровільної мобілізації їх одразу залучатимуть до військових дій, – каже Кравець.

Але право піти на службу за контрактом буде у строковиків лише за двох умов:

  • якщо період строкової військової служби вже завершився, проте був продовжений понад встановлені терміни через запровадження воєнного стану в країни;
  • під час воєнного стану строковик відслужив щонайменше шість місяців.

Зміна умов бронювання працівників

Зміни торкнулися переліку галузей, у яких можуть бути заброньовані працівники для проходження військової служби.

– Цей перелік розширили та встановили чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їхньої критичної важливості, – додає юрист.

Тепер звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте упродовж 10 робочих днів із моменту отримання.

Кабмін встановив критерії та перелік сфер, які можуть бути визнані критично важливими, наприклад установи ветеринарної медицини, казенні підприємства пробірного контролю. Працівники таких підприємств отримають відстрочку від мобілізації, в разі оформлення бронювання.

Відстрочка по догляду за родичами

За словами Кравця, було запроваджено зміни у сфері надання відстрочки від служби для осіб, які доглядають за хворими родичами. Попереднє право на відстрочку мали громадяни, чиї дружини, один із батьків або батьки дружини мають інвалідність I або II групи.

Проте тепер відстрочка надається тільки в разі, якщо в сім’ї військовозобов’язаного немає інших осіб, які б могли доглядати за людиною з інвалідністю.

– Проте тут теж є нюанс. Обовʼязок іншим працездатним особам піклуватися про когось з родичів військовозобовʼязаного виникає лише за умови, що є необхідність у матеріальній допомозі. Тобто якщо цю матеріальну допомогу потрібно надавати. А якщо необхідності в матеріальній допомозі немає, то відповідно, і обовʼязку доглядати не виникає, – каже юрист.

Нагадуємо, що теж не можуть призвати:

  • Жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.
  • Жінок та чоловіків, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу. Ця категорія була додана після набуття чинності у квітні закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
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