Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский

В Закарпатской области уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью. Есть другие проекты, по которым будут разговоры с чиновниками.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам поездки на Закарпатье.

— Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных общинах области. Это важное направление работы. Много инициатив по развитию экономики Закарпатья — тех возможностей, которые десятилетиями не использовались. В частности, здесь уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью, — заверил глава государства.

Зеленский считает, что однозначно Закарпатье станет одним из драйверов экономического и социального роста, а также развития для всей Украины.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.