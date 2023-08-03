Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
Все ожидают, что скажу что-то плохое: Харлан призналась, что сказала Смирновой после победы
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский

Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский
Фото: Pexels

В Закарпатской области уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью. Есть другие проекты, по которым будут разговоры с чиновниками.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам поездки на Закарпатье.

— Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных общинах области. Это важное направление работы. Много инициатив по развитию экономики Закарпатья — тех возможностей, которые десятилетиями не использовались. В частности, здесь уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью, — заверил глава государства.

Зеленский считает, что однозначно Закарпатье станет одним из драйверов экономического и социального роста, а также развития для всей Украины.

Читайте также
Усиление неба и задачи на осень: Зеленский рассказал о приоритетах Украины
Зеленський

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Закарпатская область область, Закарпатье
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Может нести до шести ракет: что известно о российском бомбардировщике Ту-95
Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский
Усиление неба и задачи на осень: Зеленский рассказал о приоритетах Украины
Зеленський
Уже 12 государств присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины — Зеленский
Володимир Зеленський
Использовал солдат для строительства своего дома: на Закарпатье разоблачили военкома
Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский
Обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнется уже в этом месяце — Зеленский
Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (02.08.2023)
Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (02.08.2023)
Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (02.08.2023)
Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (02.08.2023)
Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину – Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь