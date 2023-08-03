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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Закарпаття зможе забезпечити сіллю всю Україну – Зеленський

Закарпаття зможе забезпечити сіллю всю Україну – Зеленський
Фото: Pexels

У Закарпатській області вже почалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. Є інші проєкти, щодо яких будуть розмови з урядовцями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками поїздки на Закарпаття.

– Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області. Це важливий напрям роботи. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися. Зокрема, тут вже почалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю, – запевнив глава держави.

Зеленський вважає, що однозначно Закарпаття стане одним із драйверів економічного та соціального зростання, а також розвитку для всієї України.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Закарпатська область, Закарпаття
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