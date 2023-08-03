Закарпаття зможе забезпечити сіллю всю Україну – Зеленський

У Закарпатській області вже почалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. Є інші проєкти, щодо яких будуть розмови з урядовцями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками поїздки на Закарпаття.

– Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області. Це важливий напрям роботи. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися. Зокрема, тут вже почалася розробка родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю, – запевнив глава держави.

Зеленський вважає, що однозначно Закарпаття стане одним із драйверів економічного та соціального зростання, а також розвитку для всієї України.

Джерело : Офіс президента

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