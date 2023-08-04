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Анастасия Кожушко, редактор ленты

6660 за три месяца: могут ли еще ВПЛ получить денежную помощь от Норвежского совета

гроші
Фото: Depositphotos

Норвежский совет по делам беженцев в марте регистрировали на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Об этом сообщали в Мининтеграции.

Сумма помощи – 6660 грн, выплачивалась в течение 3 месяцев по 2220 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

– В приоритете – предоставление кэш-помощи наиболее уязвимым категориям населения, – отметили в Мининтеграции.

Выплаты поступали на банковский счет или с помощью перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета.

6660 за три месяца: можно ли еще получить средства и зарегистрироваться

Факты ICTV связались с работниками организации. Как пояснили в структуре, регистрация на программу началась 1 марта и закончилась 21 числа того же месяца.

Поэтому сейчас зарегистрироваться на выплаты нельзя.

Скорее всего, в ближайшие несколько месяцев приема новых заявок тоже не будет, ведь международной организации необходимо проработать прошлые анкеты.

Ранее мы рассказывали, что Факты ICTV собрали информацию обо всех денежных пособиях ВПЛ от различных структур – детальнее по ссылке.

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