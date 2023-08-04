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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

6660 за три місяці: чи можуть ще ВПО отримати грошову допомогу від Норвезької ради

гроші
Фото: Depositphotos

У березні норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Про це повідомляли у Мінінтеграції. 

Сума допомоги – 6660 грн, виплачувалася впродовж 3 місяців по 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб. 

– У пріоритеті – надання кеш-допомоги найбільш вразливим категоріям населення, – зазначили в Мінінтеграції.

Виплати надходили на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку. 

6660 за три місяці: чи можна ще отримати кошти та зареєструватися на допомогу

Факти ICTV зв’язалися із працівниками ради. Як пояснили в організації, реєстрація на виплати почалася 1 березня й закінчилася 21 числа того ж місяця.

Тому зараз зареєструватися на виплати не можна.

Скоріш за все, найближчі кілька місяців приймання нових заявок теж не буде, адже міжнародній організації необхідно опрацювати минулі анкети.

Раніше ми розповідали, що Факти ICTV зібрали інформацію про усі грошові допомоги ВПО від різних структур – детальніше за посиланням.

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