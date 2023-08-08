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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Все пошкоджене відновили: Попко розповів, чи готовий Київ до опалювального сезону

Опалення
Фото: УНІАН

Київ готовий до цьогорічного опалювального сезону.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів начальник КМВА Сергій Попко.

В опалювальний період 2022-23 рр. столиця витримала 15 жорстких ракетних атак. Пошкодження отримали 63% комунальних потужностей.

Станом на сьогодні, усе, що було пошкоджено, вже відновлено. 150 бюветів обладнані генераторами. Минулого року у Києві працювало близько 600 пунктів незламності, цього року розгорнуть понад 1000.

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Крім того, міська влада придбала 23 мобільні котельні, які будуть під’єднувати до лікарень, пологових будинків, закладів освіти тощо.

– З урахуванням досвіду минулої зими, досвіду ракетних атак, досвіду інших негараздів, Київ буде готовий (до опалювального сезону – Ред.) – зауважив Сергій Попко.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що з похолоданням РФ знову може бити ракетами по об’єктах критичної інфраструктури. Проте Україна вже готується до подібних сценаріїв.

За словами голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького, у низці областей об’єкти критичної інфраструктури вже забезпечені автономними джерелами енергопостачання.

Київ, Опалення, Опалювальний сезон
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