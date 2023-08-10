Не только подгузники и одежда! Что входит в бэби-бокс 2023 и как его получить
В Украине предусмотрена помощь для новоиспеченных родителей и их новорожденных малышей.
В 2023 году родители могут получить натуральную помощь в виде бэби-бокса или же отказаться от него и оформить денежную компенсацию.
Что входит в бэби-бокс и как его получить новоиспеченным родителям в 2023 году, читайте в нашем материале.
Бэби-бокс 2023: какие детские товары в него входят
Чаще всего Пакунок малюка выдают родителям в роддоме после появления малыша на свет или во время выписки.
В большой коробке родители найдут все необходимые детские вещи, которые очень пригодятся после рождения: памперсы, влажные салфетки, пеленки, одежду, теплый комбинезон, градусники, ножницы и расческу, одеяло, матрас и полотенце, средства для купания и ухода за кожей, игрушки.
Если в роддоме отсутствует Пакунок малюка либо ребенок родился за пределами Украины или на временно оккупированной территории, то получить бэби-бокс можно в соответствующих структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения по месту жительства / пребывания родителей.
В случае неполучения бэби-бокса в роддоме, родители должны подать заявление на его получение не позднее чем через 30 дней со дня рождения ребенка, а в случае рождения малыша вне учреждения здравоохранения – в течение года со дня рождения.
Чтобы получить бэби-бокс, нужно подать:
- заявление по форме, которое утвердило Минсоцполитики;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию паспорта;
- документ, подтверждающий рождение ребенка (в случае рождения вне роддома);
- справку об отсутствии пакета малыша в роддоме.
Как получить денежную компенсацию за бэби-бокс 2023
Если родители отказываются от Пакунка малюка, то могут получить денежную компенсацию. В 2023 году ее размер — 6816 грн.
Для получения компенсации за бэби-бокс нужно открыть специальный счет в Приватбанке, куда и поступят деньги. Кроме этого, родители должны подать документы в местное управление соцзащиты:
- заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку о месте жительства, удостоверение беженца или справку об обращении за защитой в Украину (для иностранцев);
- копию паспорта и идентификационного кода;
- справку об опеке ребенка (при наличии);
- справку из роддома о неполучении пакета малыша;
- документ, подтверждающий рождение ребенка вне роддома (при наличии).
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский