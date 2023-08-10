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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Не только подгузники и одежда! Что входит в бэби-бокс 2023 и как его получить

Новонароджений, малюк, дитина, народження
Фото: Unsplash

В Украине предусмотрена помощь для новоиспеченных родителей и их новорожденных малышей.

В 2023 году родители могут получить натуральную помощь в виде бэби-бокса или же отказаться от него и оформить денежную компенсацию.

Что входит в бэби-бокс и как его получить новоиспеченным родителям в 2023 году, читайте в нашем материале.

Бэби-бокс 2023: какие детские товары в него входят

Чаще всего Пакунок малюка выдают родителям в роддоме после появления малыша на свет или во время выписки.

В большой коробке родители найдут все необходимые детские вещи, которые очень пригодятся после рождения: памперсы, влажные салфетки, пеленки, одежду, теплый комбинезон, градусники, ножницы и расческу, одеяло, матрас и полотенце, средства для купания и ухода за кожей, игрушки.

Если в роддоме отсутствует Пакунок малюка  либо ребенок родился за пределами Украины или на временно оккупированной территории, то получить бэби-бокс можно в соответствующих структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения по месту жительства / пребывания родителей.

В случае неполучения бэби-бокса в роддоме, родители должны подать заявление на его получение не позднее чем через 30 дней со дня рождения ребенка, а в случае рождения малыша вне учреждения здравоохранения – в течение года со дня рождения.

Чтобы получить бэби-бокс, нужно подать:

  • заявление по форме, которое утвердило Минсоцполитики;
  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • копию паспорта;
  • документ, подтверждающий рождение ребенка (в случае рождения вне роддома);
  • справку об отсутствии пакета малыша в роддоме.

Как получить денежную компенсацию за бэби-бокс 2023

Если родители отказываются от Пакунка малюка, то могут получить денежную компенсацию. В 2023 году ее размер — 6816 грн.

Для получения компенсации за бэби-бокс нужно открыть специальный счет в Приватбанке, куда и поступят деньги. Кроме этого, родители должны подать документы в местное управление соцзащиты:

  • заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;
  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • справку о месте жительства, удостоверение беженца или справку об обращении за защитой в Украину (для иностранцев);
  • копию паспорта и идентификационного кода;
  • справку об опеке ребенка (при наличии);
  • справку из роддома о неполучении пакета малыша;
  • документ, подтверждающий рождение ребенка вне роддома (при наличии).
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Не только подгузники и одежда! Что входит в бэби-бокс 2023 и как его получить

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