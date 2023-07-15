Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Бесплатная эвакуация из Сумской области: в Киев отправился первый поезд

Евакуація із Сумщини

В Сумской области началась эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в пятикилометровой приграничной зоне — 15 июля из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд.

Как сообщили в Минреинтеграции, поезд будет курсировать ежедневно из Сум: отправление — в 06:47 и прибытие в Киев — в 11:41.

По прибытии на вокзал в столице Укрпочта будет выплачивать каждому 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн — для всех остальных лиц.

Эвакуированных по желанию будут размещать в модульном городке Вышгородского района.

В Минреинтеграции советуют людям, которые хотят уехать из опасных районов, обращаться на их круглосуточную горячую линию 1548, звонить в Сумскую ОВА: (0542)-77-99-55 или писать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

10 июля Совет обороны Сумщины принял решение о необходимости эвакуации жителей из пятикилометровой приграничной зоны, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны РФ.

Читайте также
Видел предупредительную табличку: в Сумской области трактор подорвался на мине
Бесплатная эвакуация из Сумской области: в Киев отправился первый поезд

Фото: Мінреінтеграції

Источник: Минреинтеграции
Война в Украине, Евакуація, Київ, поїзд, Російська агресія, Суми, Сумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Выкрикивали “Слава Путину”: в Польше на украинку с тремя детьми напали пьяные мужчина и женщина
У Польщі на українку з трьома дітьми напали пʼяні чоловік і жінка
ВСУ отомстили за обстрел пиццерии в Краматорске — уничтожили вражеский ЗРК С-400
Бесплатная эвакуация из Сумской области: в Киев отправился первый поезд
За 5 лет Украина получит оружия от Германии на €17 млрд — Шольц
Олаф Шольц
Это сделает украинскую артиллерию более смертоносной: NYT о передаче кассетных боеприпасов
касетні боєприпаси США
Путин не переживет Украину: Блинкен назвал самый быстрый способ завершить войну
Ентоні Блінкен
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Бесплатная эвакуация из Сумской области: в Киев отправился первый поезд
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
Бесплатная эвакуация из Сумской области: в Киев отправился первый поезд
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
Бесплатная эвакуация из Сумской области: в Киев отправился первый поезд
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
Бесплатная эвакуация из Сумской области: в Киев отправился первый поезд
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь