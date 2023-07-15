Бесплатная эвакуация из Сумской области: в Киев отправился первый поезд
В Сумской области началась эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в пятикилометровой приграничной зоне — 15 июля из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд.
Как сообщили в Минреинтеграции, поезд будет курсировать ежедневно из Сум: отправление — в 06:47 и прибытие в Киев — в 11:41.
По прибытии на вокзал в столице Укрпочта будет выплачивать каждому 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн — для всех остальных лиц.
Эвакуированных по желанию будут размещать в модульном городке Вышгородского района.
В Минреинтеграции советуют людям, которые хотят уехать из опасных районов, обращаться на их круглосуточную горячую линию 1548, звонить в Сумскую ОВА: (0542)-77-99-55 или писать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
10 июля Совет обороны Сумщины принял решение о необходимости эвакуации жителей из пятикилометровой приграничной зоны, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны РФ.
Фото: Мінреінтеграції
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