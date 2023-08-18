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Валентина Летяк, редактор ленты

Когда ждать ослабления жары в Украине: синоптики назвали дату

Когда ждать ослабления жары в Украине: синоптики назвали дату
Фото: Getty Images

В выходные, 19 и 20 августа, и в начале следующей недели в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Некоторое снижение температуры начнется примерно со вторника, 22 августа.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ночью +16 +22, а днем +28 +33. На Юге и Востоке страны — местами до +36.

Только в Карпатском регионе, а 20 августа также в западных и северных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Также в выходные будет наблюдаться чрезвычайная пожарная опасность — 19 августа в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях и в Крыму, а 20 августа и в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

Во вторник, 22 августа, переменная облачность, без осадков. На Западе, Севере и в центральной части страны преимущественно +27 +29, однако в южных и восточных регионах будет все еще жарко — местами до +33.

Такая же погода ожидается в среду, 23 августа.

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Источник: Укргидрометцентр
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