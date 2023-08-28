Аномальная жара: в Киеве зафиксировали за сутки три температурных рекорда

Лето подходит к концу с аномальной жарой. В Киеве 27 августа, по данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, зафиксировано три температурных рекорда.

В частности, ночь на воскресенье в столице стала самой теплой – температура не опустилась ниже +21,3°С, то есть предыдущий рекод 2022 года превышен на 0,8°С.

Кроме того, после полудня столбики термометров поднялись до +33,3°С, повторив рекорд 1943 года.

27 августа среднесуточная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений, достигнув +26,9°С. Это на 2,3°С превысило рекордный показатель 2022 года, а климатическую норму – на 8,0°С.

Сегодня, 28 августа, в Киеве и области переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозами.

В столице днем +33…+35, по области – от +31 до +36.

Во вторник, 29 августа, осадки не прогнозируют, в Киеве ночью около +20, днем +32…+34, по области ночью +16…+21, днем +30…+35.

В последующие пять суток синоптики прогнозируют в Киевской области постепенное снижение температуры воздуха в дневные часы, но без дождей. Лишь к концу недели приедет атмосферный фронт.

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