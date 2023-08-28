Аномальна спека: у Києві зафіксували за добу три температурні рекорди

Літо добігає кінця з аномальною спекою. У Києві 27 серпня, за даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, зафіксовано три температурних рекорди.

Зокрема, ніч на неділю у столиці стала найтеплішою – температура не опустилася нижче +21,3°С, тобто попередній рекодд 2022 року перевищено на 0,8°С.

Окрім того, після полудня стовпчики термометрів піднялися до +33,3°С, повторивши рекорд 1943 року.

Загалом 27 серпня середньодобова температура повітря у Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень, сягнувши +26,9°С. Це на 2,3°С перевищило рекордний показник 2022 року, а кліматичну норму – на 8,0°С.

Сьогодні, 28 серпня, у Києві та області мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ із грозами.

У столиці вдень +33…+35, по області – від +31 до +36.

На вівторок, 29 серпня, опади не прогнозують, у Києві вночі близько +20, вдень +32.. +34, по області вночі +16…+21, вдень +30…+35.

Загалом у наступні п’ять діб синоптики прогнозують у Київській області поступове зниження температури повітря в денні години, але без дощів. Лише під кінець тижня завітає атмосферний фронт.

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