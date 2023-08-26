Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
В России разбился частный самолет: есть погибшие
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Скандал с куртками: Резников готов уйти в отставку в случае подтверждения данных СМИ

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Если обвинения в том, что Минобороны закупило летние куртки вместо зимних, подтвердятся, то министр обороны Украины Алексей Резников готов уйти в отставку.

— По результатам обвинений в якобы закупке и поставке МО летних курток вместо зимних я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке.

Если же окажется, что были поставлены 180 тыс. зимних курток, а не летних, то народная депутат Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Украинской правды Михаил Ткач уходит из издания и на 3 года прекращает заниматься журналистикой, — сказал Резников.

Он пригласил стать арбитрами в этом пари Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию по журналистской этике, а наблюдателями – редакции авторитетных украинских изданий.

— Предлагаю написать об этом пари и присоединиться, став наблюдателями! При разборе ситуации мы предоставим все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества, — отметил также он.

Читайте также
Нечего комментировать: Зеленский о вероятной отставке Резникова
Зеленський

Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Корупция, Міноборони України, Алексей Резников, скандал
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пытал пленных: Украина начала процедуру экстрадиции Петровского из ДШРГ Русич
Скандал с куртками: Резников готов уйти в отставку в случае подтверждения данных СМИ
В каких городах Донецкой области не будет центрального отопления — список
Опалення
Украинские силы все больше прорывают российскую оборону на южной линии фронта
Скандал с куртками: Резников готов уйти в отставку в случае подтверждения данных СМИ
Ослабила Путина: Резников о “смерти” Пригожина и повлияет ли это на войну
Резніков
Приближение момента, когда F-16 будут держать подальше террористов: Зеленский о приоритетах Украины
Зеленський
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
Скандал с куртками: Резников готов уйти в отставку в случае подтверждения данных СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
Скандал с куртками: Резников готов уйти в отставку в случае подтверждения данных СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (25.08.2023)
Скандал с куртками: Резников готов уйти в отставку в случае подтверждения данных СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (25.08.2023)
Скандал с куртками: Резников готов уйти в отставку в случае подтверждения данных СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь