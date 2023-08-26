Скандал с куртками: Резников готов уйти в отставку в случае подтверждения данных СМИ

Если обвинения в том, что Минобороны закупило летние куртки вместо зимних, подтвердятся, то министр обороны Украины Алексей Резников готов уйти в отставку.

— По результатам обвинений в якобы закупке и поставке МО летних курток вместо зимних я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке. Если же окажется, что были поставлены 180 тыс. зимних курток, а не летних, то народная депутат Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Украинской правды Михаил Ткач уходит из издания и на 3 года прекращает заниматься журналистикой, — сказал Резников.

Он пригласил стать арбитрами в этом пари Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию по журналистской этике, а наблюдателями – редакции авторитетных украинских изданий.

— Предлагаю написать об этом пари и присоединиться, став наблюдателями! При разборе ситуации мы предоставим все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества, — отметил также он.

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