З якого числа починається навчання в університеті 2023: дати в Україні

Через війну в Україні заклади вищої освіти змінюють правила та дати вступних іспитів і вступу загалом для абітурієнтів. Коли розпочнеться навчання в університетах 2023 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З якого числа починається навчання в університеті 2023

Міносвіти України радить закладам освіти розпочати новий навчальний рік із 1 вересня 2023 року. Проте навчання організувати очно у вишах і коледжах. Також відомо, що, найімовірніше, навчання у закладах вищої освіти починається у різні дати, оскільки вони є автономними.

З якого числа починається навчання в університеті 2023: зміни в законодавстві

28 липня 2023 року на черговому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив постанову Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні. Ця постанова повинна зменшити загрозу життя і здоров’я здобувачів освіти та працівників закладів освіти у період дії воєнного стану через урегулювання питання організованого початку 2023/2024 навчального року.

Тому в цьому навчальному році організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті.

Обласні військові адміністрації й засновники закладів освіти в цих умовах повинні ухвалювати рішення, які необхідні для збереження життя та здоров’я населення. Тобто, Міносвіти радить закладам освіти розпочинати навчання з 1 вересня, однак у кожному окремому регіоні та виші дати залежатимуть від безпеки та інших важливих нюансів.

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