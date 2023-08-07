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В столице зафиксировали температурный рекорд из-за жары

В столице зафиксировали температурный рекорд из-за жары
Фото: Pixabay

В Киеве зафиксировали температурный рекорд — ночь на воскресенье, 6 августа, в столице оказалась самой теплой за последние годы.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Указано, что температура не опустилась ниже +21,2°С.

— Предыдущее рекордное значение +21,0°С 2010 года превышено на 0,2°С, — добавили в обсерватории.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в августе среднюю месячную температуру на уровне +20…+25, в Карпатах +16…+18, а это на 1,5-2 градуса выше нормы.

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Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Київ, Погода
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