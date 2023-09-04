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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зеленская поделилась деталями третьего Саммита первых леди и джентльменов

Олена Зеленська
Фото: Офис президента

В рамках третьего Саммита первых леди и джентльменов будет три ключевых панели, а также ряд сателлитных событий. Сам он будет посвящен теме ментального здоровья и соберет представителей десятков стран мира.

Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская во время пресс-конференции в Киеве.

Мероприятие состоится в смешанном формате. Зеленская сообщила, что в нем примут участие представители различных негосударственных организаций, клиник, министерств здоровья разных стран, эксперты.

По словам Зеленской, тема ментального здоровья, которой будет посвящен саммит, является “самой горячей во всем мире, и для нашей страны эта тема очень важна”.

— В условиях атак, войны, роста количества раненых, пострадавших, в условиях постоянного стресса, наше общество нуждается в новых решениях в этой сфере, — сказала она.

Саммит предусматривает три панели, первая из которых вводная к тематике ментального здоровья, вторая будет посвящена вызовам в сфере ментального здоровья, связанным с войной, а третья — молодому поколению украинцев.

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Олена Зеленська

Кроме того, будет представлена программа медицинского партнерства Mental Stage, озвучены новые идеи по работе и развитию сервиса ментального здоровья, а также продемонстрированы результаты исследования ментального здоровья людей из 11 стран мира, которое было проведено по запросу Украины британской компанией Alligator Solutions.

Главным модератором саммита выступит британский актер и драматург Стивен Фрай, который накануне прибыл в Киев. Зеленская также рассказала, что в рамках саммита будет организован поиск средств на гуманитарные и медицинские нужды Украины. В рамках прошлогоднего саммита удалось собрать средства на 92 реанимобиля.

Источник: Офис президента
Елена Зеленская, Саміт
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