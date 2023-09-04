Зеленська поділилася деталями третього Саміту перших леді і джентльменів
У межах третього Саміту перших леді і джентльменів буде три ключових панелі, а також низка сателітних подій. Сам він буде присвячений темі ментального здоров’я та збере представників десятків країн світу.
Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська під час пресконференції у Києві.
Захід відбудеться у змішаному форматі. Зеленська повідомила, що у ньому візьмуть участь представники різних недержавних організацій, клінік, міністерств здоров’я різних країн, експерти.
За словами Зеленської, тема ментального здоров’я, якій буде присвячено саміт, є “найгарячішою в усьому світі, і для нашої країни ця тема дуже важлива”.
— В умовах атак, війни, зростання кількості поранених, постраждалих, в умовах постійного стресу, наше суспільство потребує нових рішень у цій сфері, – сказала вона.
Саміт передбачає три панелі, перша з яких вступна до тематики ментального здоров’я, друга буде присвячена викликам у сфері ментального здоров’я, пов’язаним із війною, а третя – молодому поколінню українців.
Крім того, буде представлено програму медичного партнерства Mental Stage, озвучено нові ідеї щодо роботи та розвитку сервісу ментального здоров’я, а також продемонстровано результати дослідження ментального здоров’я людей з 11 країн світу, яке було проведено за запитом України британською компанією Alligator Solutions.
Головним модератором саміту виступить британський актор і драматург Стівен Фрай, який напередодні прибув до Києва. Зеленська також розповіла, що в межах саміту буде організовано пошук коштів на гуманітарні та медичні потреби України. В межах минулорічного саміту вдалося зібрати кошти на 92 реанімобілі.
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