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Юлия Захарченко, редактор ленты

Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки — Генштаб

Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

В результате штурмовых действий Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют российские войска с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, освобождают оккупированные территории.

Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки — Генштаб

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По данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника северо-восточнее Берестового Харьковской области.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, ВСУ, українські військові
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