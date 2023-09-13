Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки — Генштаб
В результате штурмовых действий Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют российские войска с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, освобождают оккупированные территории.
По данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника северо-восточнее Берестового Харьковской области.
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