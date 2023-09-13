Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки — Генштаб

В результате штурмовых действий Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют российские войска с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, освобождают оккупированные территории.

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По данным Генштаба ВСУ, на Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника северо-восточнее Берестового Харьковской области.

Источник : Генштаб ВСУ

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