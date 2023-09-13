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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки – Генштаб

Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Внаслідок штурмових дій Сили оборони України мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють російські війська з займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, штурмові дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, звільняють окуповані території.

Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки – Генштаб

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За даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника північно-східніше Берестового Харківської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України.

У Генштабі зазначають, що на Бахмутському напрямку російська армія намагалася відновити втрачене положення в районі Богданівки Донецької області.

А на Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, ще два удари – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ України вдарили по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 10 артилерійських засобах, двох складах боєприпасів та станції РЕБ російської армії.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Бахмут, Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донецька область, ЗСУ, українські військові
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