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Продолжаются бои, но есть продвижение: Маляр о ситуации на Юге и штурмах россиян на Востоке

Продолжаются бои, но есть продвижение: Маляр о ситуации на Юге и штурмах россиян на Востоке
Фото: Генштаб ВСУ

В южном регионе Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед. Однако ситуация на фронте всегда меняется довольно динамично.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью ведущему национального информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпьяку.

— У нас горячо. И картина фронта меняется очень динамично, практически за день мы можем иметь в корне другую ситуацию. Я сегодня проводила совещание со всеми нашими медийными подразделениями Вооруженных сил, в частности оперативно-стратегических группировок, которые воюют, действительно так бывает, что сегодня мы сказали, что зашли в определенный населенный пункт, а к вечеру там может очень существенно измениться ситуация.

Если говорить о Юге в целом, то сейчас тенденция, что там есть продвижение наших Вооруженных сил. На этих направлениях, где есть успехи, мы закрепляемся на рубежах. Но если говорить об освобожденных населенных пунктах, конечно, россияне не хотят так просто сдаваться. Если мы Работино взяли под контроль, то вокруг, или на военном языке в районе Работино, идут серьезные бои. Поэтому там вокруг продолжаются бои, но есть продвижение, — отметила она.

Заместитель министра обороны поделилась, что российские оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области.

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— Если говорить о Востоке, то у нас обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке. Россияне там увеличили количество обстрелов, они начали там штурмы. Но они не могут захватить ни Марьинку, ни Авдеевку. У них некоторое время было стабильное количество обстрелов и авиационных ударов, которые они наносили. А сейчас мы видим, что они еще и начали штурмовать, то есть они не оставляют этих планов, — обратила внимание Маляр.

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Бої на фронті

Авдеевка, Война в Украине, Ганна Маляр, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ, Міноборони України, Мар'їнка, Херсонская область
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