Продолжаются бои, но есть продвижение: Маляр о ситуации на Юге и штурмах россиян на Востоке

В южном регионе Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед. Однако ситуация на фронте всегда меняется довольно динамично.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью ведущему национального информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпьяку.

— У нас горячо. И картина фронта меняется очень динамично, практически за день мы можем иметь в корне другую ситуацию. Я сегодня проводила совещание со всеми нашими медийными подразделениями Вооруженных сил, в частности оперативно-стратегических группировок, которые воюют, действительно так бывает, что сегодня мы сказали, что зашли в определенный населенный пункт, а к вечеру там может очень существенно измениться ситуация.

Если говорить о Юге в целом, то сейчас тенденция, что там есть продвижение наших Вооруженных сил. На этих направлениях, где есть успехи, мы закрепляемся на рубежах. Но если говорить об освобожденных населенных пунктах, конечно, россияне не хотят так просто сдаваться. Если мы Работино взяли под контроль, то вокруг, или на военном языке в районе Работино, идут серьезные бои. Поэтому там вокруг продолжаются бои, но есть продвижение, — отметила она.