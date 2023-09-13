Тривають бої, але є просування: Маляр про ситуацію та Півдні й штурми росіян на Сході

У південному регіоні Збройні сили України поступово просуваються вперед. Однак ситуація на фронті завжди змінюється доволі динамічно.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю ведучому національного інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

– У нас гаряче. І картина фронту змінюється дуже динамічно, практично за день ми можемо мати докорінно іншу ситуацію. Я сьогодні проводила нараду зі всіма нашими медійними підрозділами Збройних сил, зокрема оперативно-стратегічних угруповань, які воюють, дійсно так буває, що сьогодні ми сказали, що зайшли в певний населений пункт, а до вечора там може дуже суттєво змінитися ситуація. Якщо говорити про Південь загалом, то зараз тенденція, що там є просування наших Збройних сил. На цих напрямках, де є успіхи, ми закріплюємося на рубежах. Але якщо говорити щодо звільнених населених пунктів, звісно, росіяни не хочуть так просто здаватися. Якщо ми Роботине взяли під контроль, то довкола, або військовою мовою у районі Роботиного, точаться серйозні бої. Тому там довкола тривають бої, але є просування, – зазначила вона.

Заступниця міністра оборони поділилася, що російські окупанти намагаються штурмувати українські позиції у районі Мар’їнки та Авдіївки Донецької області.

Зараз дивляться

– Якщо говорити про Схід, то у нас загострилася ситуація у Мар’їнці та Авдіївці. Росіяни там збільшили кількість обстрілів, вони почали там штурми. Але вони не можуть захопити ні Мар’їнку, ні Авдіївку. У них певний час була стабільна кількість обстрілів і авіаційних ударів, які вони завдавали. А зараз ми бачимо, що вони ще й почали штурмувати, тобто вони не полишають цих планів, – звернула увагу Маляр.

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