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Общество
Анастасия Кожушко, редактор ленты

С начала полномасштабного вторжения РФ без родительской опеки остались более 10 тыс. детей — Лубинец

діти війна
Фото: УНИАН

С начала полномасштабного вторжения России в Украину без родительской опеки остались 10 153 ребенка, из которых 1 610 детей — в связи со смертью или гибелью родителей.

Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он рассказал, что в связи с этим, Кабинет Министров Украины в 2022 году упростил процедуру устройства под опеку или попечительство детей, оказавшихся без родителей в военное время.

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Омбудсман отметил, что на время действия чрезвычайного или военного положения был упрощен пакет документов для родственников и других близких людей, в частности крестных родителей, желающих взять под опеку или попечительство сироту или ребенка, лишенного родительской опеки.

Какие документы нужны

Для этого в службу по делам детей по месту жительства лица, которое хочет взять под опеку (или по месту обнаружения ребенка) нужно подать ряд документов: заявление; копию паспорта гражданина Украины; документы, подтверждающие семейные, родственные связи лица с ребенком; справку от нарколога и психиатра об отсутствии пребывания на учете.

Вместе с этими документами следует подать и справку о наличии или отсутствии судимости, выданную территориальным центром по предоставлению сервисных услуг МВД по месту жительства заявителя или через портал Дія.

Если эту справку получить невозможно, кандидат в опекуны должен подать заявление об отсутствии привлечения его к уголовной ответственности за ряд преступлений: против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности, против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности и тому подобное.

Опекун или попечитель также должен указать в заявлении, что он не имеет непогашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости за совершение других преступлений.

– Ответственность за достоверность предоставленной службе по делам детей информации об отсутствии судимости возлагается на опекунов или попечителей. В случае выявления факта представления недостоверной информации опека, попечительство может быть отменено в течение месяца, – рассказал Лубинец.

Уполномоченный по правам человека добавил, что после прекращения чрезвычайного или военного положения справку о наличии или отсутствии судимости необходимо предоставить службе по делам детей в течение месяца.

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Война в Украине, Дмитрий Лубинец, Російська агресія, сирота
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