Від початку повномасштабного вторгнення РФ без батьківського піклування залишились понад 10 тис. дітей – Лубінець

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну без батьківського піклування залишились 10 153 дитини, з яких 1 610 дітей – у зв’язку зі смертю чи загибеллю батьків.

Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що у зв’язку з цим Кабінет Міністрів України у 2022 році спростив процедуру влаштування під опіку чи піклування дітей, які опинилися без батьків у воєнний час.

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Омбудсман зазначив, що на час дії надзвичайного або воєнного стану було спрощено пакет документів для родичів та інших близьких людей, зокрема хрещених батьків, які бажають взяти під опіку чи піклування сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.

Які документи потрібні

Для цього до служби у справах дітей за місцем проживання особи, яка хоче взяти під опіку (або за місцем виявлення дитини) потрібно подати низку документів: заяву; копію паспорта громадянина України; документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною; довідку від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку.

Разом із цими документами слід подати й довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром із надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника або через портал Дія.

Якщо цю довідку отримати неможливо, кандидат в опікуни має подати заяву про відсутність притягнення його до кримінальної відповідальності за низку злочинів: проти життя та здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності тощо.

Опікун чи піклувальник також має вказати у заяві, що він немає непогашеної чи не знятої в установленому законом порядку судимості за вчинення інших злочинів.

– Відповідальність за достовірність наданої службі у справах дітей інформації щодо відсутності судимості покладається на опікунів чи піклувальників. У разі виявлення факту подання недостовірної інформації опіку, піклування може бути скасовано протягом місяця, – розповів Лубінець.

Уповноважений із прав людини додав, що після припинення надзвичайного або воєнного стану довідку про наявність чи відсутність судимості необхідно надати службі у справах дітей протягом місяця.

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