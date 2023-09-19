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Могут принять за подделку: почему не стоит ламинировать документы

Могут принять за подделку: почему не стоит ламинировать документы
Фото: Depositphotos

Ламинирование документов — это хороший способ защитить бумаги от воздействия влаги, повреждений, разрывов и пр.

Люди привыкли ламинировать важные документы — дипломы, свидетельства о рождении, браке или разводе, идентификационные коды и тому подобное.

Мало кто знает, что ламинировать документы в Украине не рекомендовано, ведь это может привести к негативным последствиям.

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Почему не стоит ламинировать важные бумаги

Как такового запрета на ламинирование важных документов в Украине нет, кроме того, законодательством тоже не предусмотрен запрет.

Однако, если взглянуть на это с другой стороны, то законодательство обязывает государственные учреждения и организации работать исключительно с оригиналами документов.

А когда документ покрыт тонким слоем специального пластика, невозможно установить его подлинность. Ведь под этой пленкой могут лежать документы разных людей, сложенные вместе и заламинированные.

Кроме того, на некоторых бумагах могут ставить специальные штампы или отметки. Самый распространенный случай — штамп апостиль.

Этот штамп признан во всех странах-участницах Гаагской конвенции и является универсальным для каждой из них. Ставят апостиль, например, на свидетельствах о рождении и браке, чтобы они имели юридическую силу за рубежом.

Если ваши документы заламинированы, поставить этот штамп просто невозможно.

Кроме того, при пересечении границы миграционная служба также может проверить соответствующие документы, и если они ламинированные, у вас точно попросят предъявить другой, оригинальный документ.

Именно поэтому не рекомендуется ламинировать важные документы.

Как сохранить документы в хорошем состоянии

Каждому хочется как можно дольше сохранить красивый вид ценных бумаг. Конечно, со временем бумаги зашарпываются, рвутся и выглядят не очень.

Чтобы ваши документы всегда имели идеальный вид, вместо ламинации можно использовать обычный файл. Он защитит документы от влаги и возможного повреждения.

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