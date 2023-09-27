Обязательные предметы для НМТ в 2024-м: какие изменения ожидаются
В 2024 году выпускники снова будут писать национальный мультипредметный тест (НМТ), поскольку из-за полномасштабной войны провести полноценное внешнее независимое оценивание (ВНО) невозможно.
В то же время в следующем году ожидаются определенные изменения относительно поступления в вузы, которые прописаны в законе, готовящемся к регистрации в Верховной Раде.
Сколько предметов нужно сдавать на НМТ 2024
Основное нововведение НМТ 2024 — тестирование по четырем предметам, три из которых обязательны — украинский язык, история Украины и математика, а выбор четвертого остается за поступающим.
— Формат НМТ в 2024 году: 3+1. Теперь поступающие в обязательном порядке будут сдавать не 3 предмета, а 4: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор, — объяснил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.
При этом все предметы, по его словам, участники НМТ будут сдавать в один день в таком формате: 2 часа тестирования, затем перерыв и еще 2 часа тестирования.
— Таким образом мы движемся к стандартам европейских стран, где на выпуске из школы проверяют знания не менее чем по 5 предметам, — добавил он.
Если болезнь, воздушная тревога или еще какие-то уважительные причины помешают сдать НМТ в определенный день, его участник сможет пройти тестирование во время дополнительной сессии.
Министерство образования и науки также решило не проводить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 9 и 11 классах в 2024 году. Это обусловлено тем, что программа Новая украинская школа еще не охватила 9-й класс, и проведение аттестации по старой программе стало бы нецелесообразным.
Загрузка
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко