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Щоб усі були в рівних умовах: на НМТ 2024 використовуватимуть металошукачі

Вища освіта
Фото: Dreamstime

Під час допуску до аудиторій учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) з 2024 року почнуть використовувати металошукачі, розповів в ефірі телемарафону Єдині новини заступник міністра освіта та науки Андрій Вітренко.

– З цього року плануємо використовувати металошукачі, щоби не проносили зайві гаджети та інші речі, які можуть допомогти у складанні тесту. Щоб усі були в абсолютно рівних умовах, – зауважив він.

Вітренко також заспокоїв майбутніх вступників, які можуть хвилюватися через те, що усі чотири предмети вони складатимуть в один день, тобто іспити триватимуть чотири години з однією перервою.

– Хвилюватися особливо не треба, адже програма НМТ повністю збігатиметься зі шкільною програмою та ЗНО. Окремо хочу сказати, що буде два блоки в один день. Тобто перша година – українська мова, друга – математика, потім перерва на відпочинок, і наступні – це історія України та предмет, який абітурієнти виберуть самостійно, – пояснив заступник очільника МОН.

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За його словами, особлива увага приділятиметься фізичній безпеці, тому тестування проводитиметься в окремих центрах, як і цього року, й навіть в укриттях, але це залежатиме від ситуації на фронті.

Щодо інформування абітурієнтів про умови вступної кампанії, часу та місця складання НМТ, усе це з міркувань безпеки знову розміщуватиметься в індивідуальних електронних кабінетах вступників.

– Це дуже ефективний інструмент. Понад 99% заяв на вступ подані саме через електронні кабінети, а не у паперовій формі. Це дуже вагомий крок у диджиталізації освіти. Також це важливо для безпеки, щоб не було жодних терористичних атак з боку РФ на наших дітей, – підсумував Вітренко.

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