Щоб усі були в рівних умовах: на НМТ 2024 використовуватимуть металошукачі
Під час допуску до аудиторій учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) з 2024 року почнуть використовувати металошукачі, розповів в ефірі телемарафону Єдині новини заступник міністра освіта та науки Андрій Вітренко.
– З цього року плануємо використовувати металошукачі, щоби не проносили зайві гаджети та інші речі, які можуть допомогти у складанні тесту. Щоб усі були в абсолютно рівних умовах, – зауважив він.
Вітренко також заспокоїв майбутніх вступників, які можуть хвилюватися через те, що усі чотири предмети вони складатимуть в один день, тобто іспити триватимуть чотири години з однією перервою.
– Хвилюватися особливо не треба, адже програма НМТ повністю збігатиметься зі шкільною програмою та ЗНО. Окремо хочу сказати, що буде два блоки в один день. Тобто перша година – українська мова, друга – математика, потім перерва на відпочинок, і наступні – це історія України та предмет, який абітурієнти виберуть самостійно, – пояснив заступник очільника МОН.
За його словами, особлива увага приділятиметься фізичній безпеці, тому тестування проводитиметься в окремих центрах, як і цього року, й навіть в укриттях, але це залежатиме від ситуації на фронті.
Щодо інформування абітурієнтів про умови вступної кампанії, часу та місця складання НМТ, усе це з міркувань безпеки знову розміщуватиметься в індивідуальних електронних кабінетах вступників.
– Це дуже ефективний інструмент. Понад 99% заяв на вступ подані саме через електронні кабінети, а не у паперовій формі. Це дуже вагомий крок у диджиталізації освіти. Також це важливо для безпеки, щоб не було жодних терористичних атак з боку РФ на наших дітей, – підсумував Вітренко.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко