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Переназначат автоматически: Шмыгаль о субсидиях в 2024 году

Кабмін
Фото: Depositphotos

Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Кабмин запланировал увеличить бюджет, который будет идти на выплаты субсидий.

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— Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически, — добавил премьер.

В то же время, глава правительства подчеркнул, что те, кто до этого года не получал выплаты по субсидии, должны подать заявку самостоятельно. Сделать это, по его словам, можно двумя способами, в частности:

  • подать заявку онлайн через Дію;
  • подать заявку онлайн через сайт Пенсионного фонда.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали инструкцию, как оформить субсидию в Дії.

виплати, Денис Шмыгаль, Субсидии, уряд
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