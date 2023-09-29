Перепризначать автоматично: Шмигаль про субсидії у 2024 році

Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що Кабмін запланував збільшити бюджет, який ітиме на виплати субсидій.

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– Завдяки цифровізації процесів усі субсидії цього року будуть перепризначені автоматично, – додав прем’єр.

Водночас глава уряду зауважив, що ті, хто до цього року не отримував виплати по субсидії, мають подати заявку самостійно. Зробити це, за його словами, можна двома способами, зокрема:

подати заявку онлайн через Дію;

подати заявку онлайн через сайт Пенсійного фонду.

До речі, раніше Факти ICTV публікували інструкцію, як оформити субсидію в Дії.

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