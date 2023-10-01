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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

На 1-1,5 градуса выше нормы: синоптики дали прогноз на октябрь

Погода у жовтні 2023
Фото: Pixabay

Погода в октябре порадует украинцев необычным теплом для середины осени.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют среднюю месячную температуру воздуха на уровне +7…+13, что на 1-1,5 градуса выше нормы для этого месяца.

Аномальных осадков не предвидится — месячное количество в пределах нормы (31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм).

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Согласно многолетним наблюдениям за погодой, в Украине были годы, когда в октябре температура достигала +26…+34 градусов, а в Крыму — до +35, в горных районах — местами +20…+21.

Однако бывало, что середина осени больше напоминала зиму. Синоптики фиксировали -4…-16, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах — местами -17…-23, а на юге Крыма — от 0 до -3 градусов.

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Кстати, на следующие трое суток, 26, 17 и 28 сентября, синоптики прогнозируют ночью +9…+14, на побережье морей — до +18, а днем +23…+28.

Источник: Укргидрометцентр
осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды
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