В Украине могут ввести штрафы для ресторанов за нарушение комендантского часа

МВД подготовило законопроект, которым предлагает ввести штрафы для ночных заведений и ресторанов, нарушающих комендантский час, 12 октября он будет подан в Верховную Раду на рассмотрение профильного комитета.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, документом предусмотрено внесение соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части ответственности владельцев субъектов хозяйствования и физических лиц-предпринимателей за работу таких заведений.

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— Мы предлагаем, чтобы эти штрафы составляли 34-170 тыс. грн, если такие нарушения были установлены впервые. Если же они будут установлены второй раз в течение одного года – от 340 до 680 тыс. грн, — добавил Клименко.

Он надеется, что парламент рассмотрит предложение МВД в самое ближайшее время.

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