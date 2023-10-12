В Україні можуть ввести штрафи для ресторанів за порушення комендантської години

МВС підготувало законопроєкт, яким пропонує запровадити штрафи для нічних закладів і ресторанів, що порушують комендантську годину, 12 жовтня його подадуть до Верховної Ради на розгляд профільного комітету.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, документом передбачено внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині відповідальності власників суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців за роботу таких закладів.

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– Ми пропонуємо, щоб ці штрафи становили 34-170 тис. грн, якщо такі порушення були встановлені вперше. Якщо ж вони будуть встановлені вдруге протягом одного року – від 340 до 680 тис. грн, – додав Клименко.

Він сподівається, що парламент розгляне пропозицію МВС найближчим часом.

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