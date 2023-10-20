Гранатометы АТ-4: технические характеристики и основные особенности

АТ-4 уже достаточно давно на вооружении ВСУ. Союзники передали их Украине еще в 2022 году. Они доказали свою эффективность в поле боя, особенно во время боев с российскими оккупантами в населенных пунктах. Что известно о гранатометах АТ-4: основные характеристики и цена – читайте в материале.

Гранатометы АТ-4: что известно и цена

Военный эксперт Алексей Гетьман утверждает, что гранатометы АТ-4 – не самое мощное оружие, находящееся на вооружении ВСУ. К примеру, у нас есть лучшие украинские аналоги – украинские гранатометы ПТРК Стугна и Корсар.

Однако гранатометы АТ-4 очень понравились военным, кто их использовал на деле.

По словам эксперта, цена на АТ-4 стартует с 9 до 14 тыс. грн.

Сейчас смотрят

Гранатометы АТ-4: технические характеристики

вес: 6,7 кг;

максимальная скорость гранаты: 290 м/с;

прицельная дальность выстрела: 300 м;

бронепробивание: 350 мм;

пусковая труба: 1020 мм;

диаметр: 150 мм;

начальная скорость: 290 м/с;

стрельба по майданным целям осуществляется с 500 м;

максимальная дальность выстрела: 2100м.

Фото: Армия.Inform

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.