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Анна Голишевская, редактор ленты

Гранатометы АТ-4: технические характеристики и основные особенности

Гранатометы АТ-4: технические характеристики и основные особенности

АТ-4 уже достаточно давно на вооружении ВСУ. Союзники передали их Украине еще в 2022 году. Они доказали свою эффективность в поле боя, особенно во время боев с российскими оккупантами в населенных пунктах. Что известно о гранатометах АТ-4: основные характеристики и цена – читайте в материале.

Гранатометы АТ-4: что известно и цена

Военный эксперт Алексей Гетьман утверждает, что гранатометы АТ-4 – не самое мощное оружие, находящееся на вооружении ВСУ. К примеру, у нас есть лучшие украинские аналоги – украинские гранатометы ПТРК Стугна и Корсар.

Однако гранатометы АТ-4 очень понравились военным, кто их использовал на деле.

По словам эксперта, цена на АТ-4 стартует с 9 до 14 тыс. грн.

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Гранатометы АТ-4: технические характеристики

  • вес: 6,7 кг;
  • максимальная скорость гранаты: 290 м/с;
  • прицельная дальность выстрела: 300 м;
  • бронепробивание: 350 мм;
  • пусковая труба: 1020 мм;
  • диаметр: 150 мм;
  • начальная скорость: 290 м/с;
  • стрельба по майданным целям осуществляется с 500 м;
  • максимальная дальность выстрела: 2100м.

Фото: Армия.Inform

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