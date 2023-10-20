Анна Голишевская, редактор ленты
Гранатометы АТ-4: технические характеристики и основные особенности
АТ-4 уже достаточно давно на вооружении ВСУ. Союзники передали их Украине еще в 2022 году. Они доказали свою эффективность в поле боя, особенно во время боев с российскими оккупантами в населенных пунктах. Что известно о гранатометах АТ-4: основные характеристики и цена – читайте в материале.
Гранатометы АТ-4: что известно и цена
Военный эксперт Алексей Гетьман утверждает, что гранатометы АТ-4 – не самое мощное оружие, находящееся на вооружении ВСУ. К примеру, у нас есть лучшие украинские аналоги – украинские гранатометы ПТРК Стугна и Корсар.
Однако гранатометы АТ-4 очень понравились военным, кто их использовал на деле.
По словам эксперта, цена на АТ-4 стартует с 9 до 14 тыс. грн.
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Гранатометы АТ-4: технические характеристики
- вес: 6,7 кг;
- максимальная скорость гранаты: 290 м/с;
- прицельная дальность выстрела: 300 м;
- бронепробивание: 350 мм;
- пусковая труба: 1020 мм;
- диаметр: 150 мм;
- начальная скорость: 290 м/с;
- стрельба по майданным целям осуществляется с 500 м;
- максимальная дальность выстрела: 2100м.
Фото: Армия.Inform
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