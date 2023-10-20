Анна Голішевська, редакторка стрічки
Гранатомети АТ-4: технічні характеристики та головні особливості
АТ-4 вже доволі давно є на озброєнні ЗСУ. Союзники передали їх Україні ще у 2022 році. Вони довели свою ефективність на полі бою, особливо під час боїв із російськими окупантами у населених пунктах. Що відомо про гранатомети АТ-4: основні характеристики та ціна – читайте в матеріалі.
Гранатомети АТ-4: що відомо та ціна
Військовий експерт Олексій Гетьман стверджує, що гранатомети АТ-4 – не найпотужніша зброя, яка є на озброєнні ЗСУ. Наприклад, в нас є кращі українські аналоги – українські гранатомети ПТРК Стугна та Корсар.
Однак гранатомети АТ-4 дуже сподобалися тим військовим, хто їх використовував на ділі.
За словами експерта, ціна на АТ-4 стартує від 9 до 14 тис. грн.
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Гранатомети АТ-4: технічні характеристики
- вага: 6,7 кг;
- максимальна швидкість гранати: 290 м/с;
- прицільна дальність пострілу: 300 м;
- бронепробиття: 350 мм;
- пускова труба: 1020 мм;
- діаметр: 150 мм;
- початкова швидкість: 290 м/с;
- стрільба по майданних цілях здійснюється з 500 м;
- максимальна дальність пострілу: 2100 м.
Фото: Армия.Inform
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