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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Гранатомети АТ-4: технічні характеристики та головні особливості

Гранатомети АТ-4: технічні характеристики та головні особливості

АТ-4 вже доволі давно є на озброєнні ЗСУ. Союзники передали їх Україні ще у 2022 році. Вони довели свою ефективність на полі бою, особливо під час боїв із російськими окупантами у населених пунктах. Що відомо про гранатомети АТ-4: основні характеристики та ціна – читайте в матеріалі.

Гранатомети АТ-4: що відомо та ціна

Військовий експерт Олексій Гетьман стверджує, що гранатомети АТ-4 – не найпотужніша зброя, яка є на озброєнні ЗСУ. Наприклад, в нас є кращі українські аналоги – українські гранатомети ПТРК Стугна та Корсар.

Однак гранатомети АТ-4 дуже сподобалися тим військовим, хто їх використовував на ділі.

За словами експерта, ціна на АТ-4 стартує від 9 до 14 тис. грн.

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Гранатомети АТ-4: технічні характеристики

  • вага: 6,7 кг;
  • максимальна швидкість гранати: 290 м/с;
  • прицільна дальність пострілу: 300 м;
  • бронепробиття: 350 мм;
  • пускова труба: 1020 мм;
  • діаметр: 150 мм;
  • початкова швидкість: 290 м/с;
  • стрільба по майданних цілях здійснюється з 500 м;
  • максимальна дальність пострілу: 2100 м.

Фото: Армия.Inform

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