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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оружие для Украины: в Бундестаге в очередной раз призвали Шольца передать ВСУ ракеты Taurus

літак Tornado ракета Taurus
Фото: Getty Images

Депутаты Бундестага в очередной раз призвали канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Такое заявление сделал председатель Христианско-демократического союза, депутат Бундестага Фридрих Мерц, сообщает BILD.

Политик отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин надеется на ослабление поддержки Украины со стороны Запада.

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– Путин рассчитывает на то, что мы устанем и станем небрежными в нашей поддержке Украины, – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что Западу надо дать понять Москве, что такие расчеты неверны. А саммит Европейского Союза, который должен состояться на следующей неделе, должен послать “очень четкий и безошибочный сигнал” о том, что руководитель Кремля не может на это надеяться.

Председатель Христианско-демократического союза выступает за скорейшее разблокирование со стороны властей ФРГ передачи ракет Taurus ВСУ.

Ранее Washington Post писала, что Германия не спешит отправлять в Украину высокоточные ракеты  большой дальности Taurus, опасаясь, что для их эксплуатации потребуются немецкие специалисты, а это, по мнению некоторых официальных лиц из правительства ФРГ, может привести Берлин к прямой конфронтации с Россией.

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Оружие для Украины: в Бундестаге в очередной раз призвали Шольца передать ВСУ ракеты Taurus

Taurus, Война в Украине, Зброя для України, Німеччина, Ракета
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