Военкомат обвиняет в нарушении норм военного учета и собирается взыскать штраф: как действовать

Не явились ли в указанное время по повестке в военкомат? Что-то не так с военно-учетными документами? Будьте готовы к тому, что военным может составить на вас протокол и наложить штраф. Что делать, если военкомат обвиняет в нарушении норм военного учета и собирается взыскать штраф – читайте в материале.

Военкомат обвиняет в нарушении норм военного учета: как действовать

Что известно о размерах штрафов

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Что говорит судебная практика

Военкомат обвиняет в нарушении норм военного учета: как действовать

Юрист Екатерина Войтушенко утверждает, что нужно начать с того, что (согласно ч.1 ст.235 Кодекса Украины об административных правонарушениях) военкоматы вправе рассматривать дела:

о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (ст. 210 КУоАП);

о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст.210-1 КУоАП);

об испорченные военно-учетных документов или потере их по неосторожности (ст.211 КУоАП).

Все вышеперечисленное не касается правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, находящимися в запасе Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины.

Согласно ч.2 этой же статьи, налагать административные взыскания вправе руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В частности, эта процедура выглядит так:

Руководитель ТЦК и СП составляет протокол об административном правонарушении. Затем следует рассмотрение дела. Вынесение постановления и передача дела исполнителю. Результатом может стать наложение ареста на имущество или блокировка счетов физического лица в случае неуплаты штрафа.

Действие этой нормы в сегодняшних реалиях вполне законно, но при соблюдении руководителями ТЦК и СП правильного порядка привлечения физического лица к административной ответственности. По меньшей мере нарушение такого порядка является основанием для обжалования.

Что известно о размерах штрафов

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета влечет наложение штрафа от 510 до 850 грн.

Повторное в течение года совершение этого нарушения, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 850 грн до 1 700 грн.

Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет наложение штрафа на граждан от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т.е. от 1 700 до 3 400 грн). Для должностных лиц – от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т.е. от 3 400 грн до 5 100 грн).

Повторное в течение года совершение этого же нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т.е. от 3 400 грн до 5 100 грн).

А для должностных лиц – от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5 100 грн до 8 500 грн).

Небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военным билетам, временным удостоверениям военнообязанных), повлекшее их утрату, влечет наложение штрафа от 30 до 50 минимумов доходов граждан (от 510 грн. до 850 грн).

Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа (от 850 грн до 1 700 грн).

Следует понимать, что в период военного положения применяются штрафы, характерные для особого периода. То есть в случае привлечения военнообязанного к ответственности по одному из вышеприведенных правонарушений он заплатит предусмотренный законодательством максимум.

Что говорит судебная практика

Следует помнить, что если вы видите нарушения в действиях военкомата, можете защитить свои права. Как показывает судебная практика по рассмотрению дел по искам в ТЦК и СП об отмене постановления о наложении административного взыскания, шанс на удовлетворение такого иска и защиты законных прав достаточно высок.

Если есть определенные нарушения, то с высокой вероятностью суды станут на вашу сторону и отменят наложенные штрафы.

Вот что следует проверить:

протокол об административном правонарушении составлялся в двух экземплярах, один из которых под расписку был вручен лицу, привлекаемому к административной ответственности (статья 254 КУоАП);

протокол о правонарушении составлялся уполномоченным должностным лицом определенного органа (статья 255 КУоАП);

соблюдено ли положение статьи 256 КУоАП по оформлению содержания протокола об административных правонарушениях.

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