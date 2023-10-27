Військкомат звинувачує в порушенні норм військового обліку та збирається стягнути штраф: як діяти

Не зʼявились у вказаний час за повісткою до військкомату? Щось не так з військово-обліковими документами? Будьте готові до того, що військком може скласти на вас протокол та накласти штраф. Що робити, якщо військкомат звинувачує в порушенні норм військового обліку та збирається стягнути штраф – читайте в матеріалі.

Військкомат звинувачує в порушенні норм військового обліку: як діяти

Що відомо про розміри штрафів

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Що каже судова практика

Військкомат звинувачує в порушенні норм військового обліку: як діяти

Юрист Катерина Войтушенко стверджує, що потрібно розпочати з того, що (відповідно до ч.1 ст.235 Кодексу України про адміністративні правопорушення) військкомати мають право розглядати справи:

про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (cт 210 КУпАП);

про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст.210-1 КУпАП);

про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності (ст.211 КУпАП).

Все вищезазначене не стосується правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі Служби безпеки України або Служби зовнішньої розвідки України. Відповідно до ч.2 цієї ж статті, накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Зокрема, ця процедура виглядає так:

Керівник ТЦК та СП складає протокол про адміністративне правопорушення. Потім відбувається розгляд справи. Винесення постанови й передання справи до виконавця. Результатом може стати накладення арешту на майно або блокування рахунків фізичної особи у разі несплати штрафу.

Дія цієї норми в сьогоднішніх реаліях є цілком законною, але за умови дотримання керівниками ТЦК та СП правильного порядку притягнення фізичної особи до адміністративної відповідальності. Щонайменше порушення такого порядку є підставою для оскарження.

Що відомо про розміри штрафів

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 850 грн.

Повторне протягом року вчинення цього порушення, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 грн до 1 700 грн.

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 1 700 до 3 400 грн). Для посадових осіб – від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 3 400 грн до 5 100 грн).

Повторне протягом року вчинення цього ж порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 3 400 грн до 5 100 грн).

А на посадових осіб – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 грн до 8 500 грн).

Зіпсуття або недбале зберігання призовниками, військовозобов’язаними й резервістами військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), яке спричинило їх втрату, тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн до 850 грн).

Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн до 1 700 грн).

Слід розуміти, що під час воєнного стану застосовуються штрафи, характерні для особливого періоду. Тобто у разі притягнення військовозобовʼязаного до відповідальності за одним з вищенаведених правопорушень, він заплатить передбачений законодавством максимум.

Що каже судова практика

Слід памʼятати, що якщо ви бачите порушення в діях військкомату, то можете захистити свої права. Як показує судова практика з розгляду справ за позовами до ТЦК та СП щодо скасування постанови про накладення адміністративного стягнення, шанс на задоволення такого позову та захисту законних прав – доволі високий. Якщо є певні порушення, то з високою вірогідністю суди стануть на ваш бік та скасують накладені штрафи.

Ось, що слід перевірити:

протокол про адміністративне правопорушення складався у двох примірниках, один із яких під розписку був вручений особі, яка притягається до адміністративної відповідальності (стаття 254 КУпАП);

протокол про правопорушення складався уповноваженою на те посадовою особою певного органу (стаття 255 КУпАП);

чи дотримано положення статті 256 КУпАП щодо оформлення змісту протоколу про адміністративні правопорушення.

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