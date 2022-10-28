Верховный Суд запретил обжаловать вручение повесток в судах
Верховный Суд запретил обжаловать вручение повесток в судах, ведь этот документ является лишь средством оповещения о необходимости исполнения воинской обязанности.
По словам юриста Игоря Колесника, нет смысла оспаривать такие повестки, поскольку все суды должны учитывать выводы Верховного Суда.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину объявили всеобщую мобилизацию. Если лицу выписали повестку и оно за нее расписалось, то обязательно должно явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
— Если человека вызвали повесткой, но он не пришел, местные территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут трактовать это как уклонение от мобилизации, что влечет уголовную ответственность, — подчеркнул юрист.
Напомним, что украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от военной службы во время мобилизации, а именно лишение свободы от 3 до 5 лет.
Ранее правительство Украины расширило перечень причин, когда мужчина может не явиться в военкомат после вручения повестки. Данное решение было утверждено 30 сентября 2022 года.
Чтобы не получить наказание, мужчина должен иметь документы, подтверждающие причину неявки.
Источник: АрміяInform