Октябрь, 28 в 16:01

Верховный Суд запретил обжаловать вручение повесток в судах, ведь этот документ является лишь средством оповещения о необходимости исполнения воинской обязанности.

По словам юриста Игоря Колесника, нет смысла оспаривать такие повестки, поскольку все суды должны учитывать выводы Верховного Суда.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину объявили всеобщую мобилизацию. Если лицу выписали повестку и оно за нее расписалось, то обязательно должно явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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— Если человека вызвали повесткой, но он не пришел, местные территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут трактовать это как уклонение от мобилизации, что влечет уголовную ответственность, — подчеркнул юрист.

Напомним, что украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от военной службы во время мобилизации, а именно лишение свободы от 3 до 5 лет.

Ранее правительство Украины расширило перечень причин, когда мужчина может не явиться в военкомат после вручения повестки. Данное решение было утверждено 30 сентября 2022 года.

Чтобы не получить наказание, мужчина должен иметь документы, подтверждающие причину неявки.

Источник: АрміяInform