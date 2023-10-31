Может ли полиция задержать военного: адвокат объяснил изменения в законодательстве во время войны
Недавно произошел скандальный случай в Днепре, когда патрульные остановили машину с военным – белорусским добровольцем ВСУ Андреем Бессмертным. Тогда авто бойца обыскали, а самого увезли в диспансер проверять на алкоголь и наркотики.
При этом известно, что военный возвращался в Днепр из тяжелой боевой задачи на Востоке. По его словам, автомобиль полицейские остановили без всякой причины. Может ли полиция задержать военного и что говорит об этом украинское законодательство – читайте в материале.
Ситуация с военным и полицией в Днепре: что говорит закон
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Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что, к сожалению, такое поведение полиции встречается довольно часто. Именно в этом случае видно, что военный, вероятно, контужен. Он ведь говорит со значительной задержкой. Потому полицейские могли воспринимать это как состояние алкогольного или наркотического опьянения.
В таком случае полицейские должны просто поговорить с личностью и узнать, была ли у человека контузия.
Это было бы лучше, чем тянуть военного на медицинское освидетельствование и попадать в такие неприятные ситуации. Однако здесь тяжело винить и самих полицейских, ведь они имели право на задержание.
Могут ли полицейские задерживать военных и что об этом говорит Закон
Военнослужащие как граждане подлежат общим правилам и законам страны, включая правила остановки и проверки полицией.
Общей практикой является то, что полиция может остановить любое лицо, включая военнослужащих, если есть основания полагать, что оно нарушает закон (постановление от 29 декабря 2021 г. № 1456 Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения).
Поэтому, учитывая, что военный говорил с определенной задержкой, можно было предположить, что лицо может находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Потому полицейские действовали за инструкцией. Если бы военные совершили преступление, этим занималось бы государственное бюро расследований. Однако в любом случае военный может позвонить адвокату, имеющему право на правовую помощь.
Военные и полиция: какие еще кейсы были на практике юриста
По словам Ростислава Кравца, часто военнослужащие обращаются к нему за помощью по поводу драк, перевозки незарегистрированного оружия и т.д.
Во всяком случае, военный имеет право на то, чтобы обратиться за помощью к юристу или адвокату (для защиты своих прав).