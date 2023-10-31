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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Чи може поліція затримати військового: адвокат пояснив зміни в законодавстві під час війни

Чи може поліція затримати військового: адвокат пояснив зміни в законодавстві під час війни
Фото: Unsplash

Нещодавно стався скандальний випадок у Дніпрі, коли патрульні зупинили машину з військовим – білоруським добровольцем ЗСУ Андрієм Безсмертним. Тоді авто бійця обшукали, а самого повезли в диспансер перевіряти на алкоголь та наркотики.

При цьому відомо, що військовий повертався до Дніпра з важкого бойового завдання на Сході. За його словами, автомобіль поліцейські зупинили без жодної причини. Чи може поліція затримати військового та що про це каже українське законодавство – читайте в матеріалі.

Ситуація з військовим та поліцією у Дніпрі: що каже закон

 

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Допис, поширений Андрей Бессмертный (@bessmertnii7291)

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Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що на жаль, така поведінка поліції трапляється доволі часто. Саме у цьому випадку видно, що військовий, ймовірно, контужений. Адже він говорить зі значною затримкою. Тому поліцейські могли сприймати це як стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

В такому випадку поліцейські мали просто поговорити з особою та дізнатися, чи була у людини контузія.

Це було б краще, ніж тягнути військового на медичний огляд і  потрапляти в такі неприємні ситуації. Однак тут важко звинувачувати й самих поліцейських, адже вони мали право на затримання.

Чи можуть поліцейські затримувати військових та що про це каже закон

Військовослужбовці, як громадяни, підлягають загальним правилам і законам країни, включаючи правила щодо зупинки та перевірки поліцією.

Загальною практикою є те, що поліція може зупинити будь-яку особу, включаючи військовослужбовців, якщо є підстави вважати, що вона порушує закон (постанова від 29 грудня 2021 р. № 1456 Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану).

Тому з огляду на те, що військовий говорив із певною затримкою, можна було припустити, що особа може бути у стані алкогольного сп’яніння.

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Тому поліцейські діяли за інструкцію. Якби військовий скоїв злочин, цим би займалося державне бюро розслідувань. Однак у будь-якому разі військовий може зателефонувати адвокату, має право на правову допомогу.

Військові та поліція: які ще кейси були на практиці юриста

За словами Ростислава Кравця, часто військовослужбовці звертаються до нього за допомогою з приводу бійок, перевезення незареєстрованої зброї й т.д.

У будь-якому випадку, військовий має право на те, аби звернутися за допомогою до юриста або адвоката (для захисту своїх прав).

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Чи може поліція затримати військового: адвокат пояснив зміни в законодавстві під час війни

війна, Війна в Україні
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