Декретные выплаты 2023: когда поступают и в каком размере
Беременность и рождение ребенка — важное и незабываемое событие в жизни каждой женщины. А пособие по беременности и родам — существенная финансовая поддержка для будущих мамочек.
Какие декретные выплаты предусмотрены в Украине и когда они выплачиваются — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое дородовые выплаты и как их получить
В 2023 году выплаты будущие мамочки будут получать от Пенсионного фонда Украины (ранее их выплачивал Фонд социального страхования).
Пособие по беременности и родам, или его еще называют декретные выплаты — это обязательная выплата, которую получает каждая женщина при предоставлении специального больничного Беременность и роды.
Получить выплаты могут как работающие женщины, так и безработные.
Соответственно, женщина, которая трудоустроена, получит пособие в размере 100% средней заработной платы за счет средств Пенсионного фонда Украины за весь период декретного отпуска.
— В Украине работающие женщины при выходе в отпуск по беременности и родам получают соответствующее пособие. Основанием для его назначения является листок нетрудоспособности (е-больничный), сформированный на основании медицинского заключения и открытый медучреждением, в котором женщина состоит на учете, — отмечают в ПФУ.
Е-больничный обычно выдается с 30 недель беременности. Исключением являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.
Оплачиваемый отпуск по беременности и родам в 2023 году может длиться:
- 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после), а в случае осложнений во время родов или рождения двух или более детей дополнительно предоставляется 14 календарных дней отпуска;
- 180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, отнесенных к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Именно это количество дней оплачивается беременной женщине, которая уходит в декретный отпуск. Учитываются также праздничные и нерабочие дни, ежегодный отпуск и тому подобное.
Право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования:
- женщины из числа военнослужащих Вооруженных сил, СБУ, Службы внешней разведки;
- женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия;
- женщины, зарегистрированные в государственной службе занятости как безработные;
- неработающие женщины;
- аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки высших учебных заведений І-IV уровня аккредитации и профессионально-технических заведений;
- женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, которые не уплачивали страховые взносы в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности.
Для неработающих женщин размер декретных выплат также установлен на уровне 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица из расчета на месяц.
Когда выплачиваются декретные
После открытия листок нетрудоспособности по беременности и родам передается работодателю.
Далее комиссия по социальному страхованию места беременной принимает решение о назначении пособия, бухгалтер осуществляет расчет, оформляется и подается в ПФУ соответствующее заявление-расчет.
Документы для назначения пособия по беременности и родам рассматриваются не позднее чем на протяжении трех рабочих дней со дня их поступления (через 7 дней после открытия больничного).
Средства поступают на счет работодателя в течение нескольких банковских дней после осуществления финансирования.
После того как работодатель получил средства от ПФУ, он должен осуществить выплату пособия по беременности и родам своей сотруднице в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.
Размер декретных выплат
Размер пособия по беременности и родам должен компенсировать 100% средней заработной платы женщины.
Кроме того, сумма декретных в расчете на месяц не должна превышать размера максимальной величины базы начисления ЕСВ.
— Порядок исчисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, в том числе декретных выплат, осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Украины от 26.09.2001 № 1266 Об исчислении средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию (с изменениями), — отмечают в ПФУ.
А также размер выплат не может быть меньше размера пособия, исчисленный с минимальной зарплаты. Соответственно в 2023 году:
- максимальный размер пособия для работающих женщин — 100 500 грн в месяц;
- минимальный для работающих женщин — 6 700 грн в месяц.
Что касается неработающих женщин, то в 2023 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц в расчете на месяц составляет 2 684 грн.
Поэтому размер декретных для женщин, которые не работают, составляет в месячном размере — 671 грн.
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