Декретные выплаты 2023: когда поступают и в каком размере

Беременность и рождение ребенка — важное и незабываемое событие в жизни каждой женщины. А пособие по беременности и родам — существенная финансовая поддержка для будущих мамочек.

Какие декретные выплаты предусмотрены в Украине и когда они выплачиваются — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое дородовые выплаты и как их получить

В 2023 году выплаты будущие мамочки будут получать от Пенсионного фонда Украины (ранее их выплачивал Фонд социального страхования).

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Пособие по беременности и родам, или его еще называют декретные выплаты — это обязательная выплата, которую получает каждая женщина при предоставлении специального больничного Беременность и роды.

Получить выплаты могут как работающие женщины, так и безработные.

Соответственно, женщина, которая трудоустроена, получит пособие в размере 100% средней заработной платы за счет средств Пенсионного фонда Украины за весь период декретного отпуска.

— В Украине работающие женщины при выходе в отпуск по беременности и родам получают соответствующее пособие. Основанием для его назначения является листок нетрудоспособности (е-больничный), сформированный на основании медицинского заключения и открытый медучреждением, в котором женщина состоит на учете, — отмечают в ПФУ.

Е-больничный обычно выдается с 30 недель беременности. Исключением являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам в 2023 году может длиться:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после), а в случае осложнений во время родов или рождения двух или более детей дополнительно предоставляется 14 календарных дней отпуска;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, отнесенных к 1-3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Именно это количество дней оплачивается беременной женщине, которая уходит в декретный отпуск. Учитываются также праздничные и нерабочие дни, ежегодный отпуск и тому подобное.

Право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования:

женщины из числа военнослужащих Вооруженных сил, СБУ, Службы внешней разведки;

женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия;

женщины, зарегистрированные в государственной службе занятости как безработные;

неработающие женщины;

аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки высших учебных заведений І-IV уровня аккредитации и профессионально-технических заведений;

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, которые не уплачивали страховые взносы в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности.

Для неработающих женщин размер декретных выплат также установлен на уровне 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица из расчета на месяц.

Когда выплачиваются декретные

После открытия листок нетрудоспособности по беременности и родам передается работодателю.

Далее комиссия по социальному страхованию места беременной принимает решение о назначении пособия, бухгалтер осуществляет расчет, оформляется и подается в ПФУ соответствующее заявление-расчет.

Документы для назначения пособия по беременности и родам рассматриваются не позднее чем на протяжении трех рабочих дней со дня их поступления (через 7 дней после открытия больничного).

Средства поступают на счет работодателя в течение нескольких банковских дней после осуществления финансирования.

После того как работодатель получил средства от ПФУ, он должен осуществить выплату пособия по беременности и родам своей сотруднице в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

Размер декретных выплат

Размер пособия по беременности и родам должен компенсировать 100% средней заработной платы женщины.

Кроме того, сумма декретных в расчете на месяц не должна превышать размера максимальной величины базы начисления ЕСВ.

— Порядок исчисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, в том числе декретных выплат, осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Украины от 26.09.2001 № 1266 Об исчислении средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию (с изменениями), — отмечают в ПФУ.

А также размер выплат не может быть меньше размера пособия, исчисленный с минимальной зарплаты. Соответственно в 2023 году:

максимальный размер пособия для работающих женщин — 100 500 грн в месяц ;

; минимальный для работающих женщин — 6 700 грн в месяц.

Что касается неработающих женщин, то в 2023 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц в расчете на месяц составляет 2 684 грн.

Поэтому размер декретных для женщин, которые не работают, составляет в месячном размере — 671 грн.

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