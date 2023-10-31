Какие лекарства разрешено перевозить через границу и нужно ли их декларировать
Чтобы поездка за границу оставила у вас только приятные воспоминания, к перевозке лекарственных препаратов стоит отнестись предельно внимательно. О том, какие лекарства можно перевозить через границу и в каком количестве – Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.
Какие препараты разрешено провозить через границу
К перевозке через украинскую границу разрешены обычные лекарства, в том числе:
- антибиотики;
- инсулин;
- ингаляторы для астматиков;
- противоаллергические препараты.
По словам адвоката, эти лекарства не запрещается провозить в адекватном количестве в ручной клади. Травяные сборы можно перевозить через границу только в промышленной упаковке.
Также допускается перевозка следующих средств:
- болеутоляющие лекарства;
- сердечно-сосудистые препараты;
- лекарства от несварения желудка и желчегонные препараты;
- средства против укачивания в транспорте;
- репелленты;
- материал для перевязок – бинты, вата;
- лейкопластыри;
- шприцы одноразовые;
- контрацептивы барьерные, например, презервативы;
- капли для глаз;
- кремы для защиты от солнца и для ухода после загара.
Какие лекарства запрещено перевозить через границу
Нельзя перевозить через границу психотропные и наркотические лекарства. Речь идет о тех препаратах, которые отпускаются по рецептам, написанным на бланках строгой отчетности.
В Постановлении №770 Кабинета министров Украины обозначен Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
В ряде стран не допускают к ввозу:
- валокордин;
- корвалол;
- лекарства, содержащие повышенное количество спирта.
Важно: список запрещенных препаратов в других странах может отличаться. Бывает, что возникают проблемы даже с безобидными, на первый взгляд, таблетками от кашля, из-за того, что в них содержится кодеин либо эфедрин.
Если вы сомневаетесь, разрешен ли препарат к перевозке, то в первую очередь:
- Изучите инструкцию с лекарственным составом.
- Уделите предельное внимание действующему веществу.
- Задекларируйте препарат, если у вас есть хоть малейшие сомнения.
Считается, что примерно 90% лекарственных средств, которые приобретают по рецепту, подлежат обязательному декларированию.
Какое количество лекарств можно перевозить через границу
– Что касается ввоза в Украину, можно ввезти пять упаковок каждого наименования лекарственного средства на одного человека. Их можно провозить либо в ручной клади, либо в сопроводительном багаже. Исключение составляют лекарственные средства, содержащие наркотические или психотропные вещества или другие препараты в количестве превышающем разрешенное. Тогда это количество должно быть указано в рецепте врача. Рецепт именно на это лекарственное средство, выданное непосредственно на имя этого лица и удостоверенное печатью врача или учреждения здравоохранения, – пояснил юрист.
К перевозке через украинскую границу допускается не более 5 упаковок каждого лекарственного наименования в багаже или ручной клади. Такое же правило касается:
- гомеопатии;
- лекарства для контроля веса и снижения аппетита;
- БАДов.
Как перевозить жидкие лекарственные препараты
Лекарственные средства в жидком виде разрешено перевозить в флаконах объемом, не превышающим 100 мл в ручной клади или несопровождаемом багаже. Каждый флакон должен быть упакован в прозрачный герметичный пакет. Однако, определенные нюансы могут возникнуть у авиаперевозчиков, поэтому их лучше уточнить заранее.
Какие документы нужны для перевозки лекарств через границу
Если вы собрались выехать за границу в процессе прохождения лечебного курса, не допускающего перерывов, а препараты содержат неразрешенные к провозу вещества, вам понадобится иметь при себе следующие документы:
- копия медицинской карты;
- рецепт с подписью и печатью врача;
- чек из аптеки, в которой были приобретены лекарственные препараты;
- справка с указанным диагнозом и расписанной схемой приема препаратов.
В некоторых случаях может потребоваться перевод сопроводительных медицинских документов на другой язык.
– Если мы возьмем украинские правила ввоза, установленные Таможенным кодексом, постановлением Кабинета министров, то ни о каком переводе этих документов речь не идет. Что касается других государств, это нужно выяснять. Потому что в каждой стране могут существовать свои правила. В какой-то нужен перевод, в какой-то не нужен. В некоторых странах нужен рецепт на английском языке, а в других такого требования не существует. Поэтому необходимо узнавать таможенные правила страны назначения. Выяснить, можно ли вообще ввозить это лекарство и обязательно ли наличие рецепта на него, – объяснил Ростислав Кравец.
Медицинские документы должны быть заверены печатью медицинского учреждения и подписаны главным и лечащим врачом.
Важно: такие препараты непременно письменно декларируют на таможне. При соблюдении всех этих условий вы имеете полное право перевозить необходимые лекарства в указанных количествах.
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