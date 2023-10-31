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Ирина Игнатова, редакторка ленты

Какие лекарства разрешено перевозить через границу и нужно ли их декларировать

Таблетки
Фото: Pixabay

Чтобы поездка за границу оставила у вас только приятные воспоминания, к перевозке лекарственных препаратов стоит отнестись предельно внимательно. О том, какие лекарства можно перевозить через границу и в каком количестве – Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

Какие препараты разрешено провозить через границу

К перевозке через украинскую границу разрешены обычные лекарства, в том числе: 

  • антибиотики; 
  • инсулин; 
  • ингаляторы для астматиков; 
  • противоаллергические препараты.

По словам адвоката, эти лекарства не запрещается провозить в адекватном количестве в ручной клади. Травяные сборы можно перевозить через границу только в промышленной упаковке.

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Также допускается перевозка следующих средств:

  • болеутоляющие лекарства;
  • сердечно-сосудистые препараты;
  • лекарства от несварения желудка и желчегонные препараты;
  • средства против укачивания в транспорте;
  • репелленты;
  • материал для перевязок – бинты, вата;
  • лейкопластыри;
  • шприцы одноразовые;
  • контрацептивы барьерные, например, презервативы;
  • капли для глаз;
  • кремы для защиты от солнца и для ухода после загара.

Какие лекарства запрещено перевозить через границу

Нельзя перевозить через границу психотропные и наркотические лекарства. Речь идет о тех препаратах, которые отпускаются по рецептам, написанным на бланках строгой отчетности. 

В Постановлении №770 Кабинета министров Украины обозначен Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

В ряде стран не допускают к ввозу:

  • валокордин; 
  • корвалол;
  • лекарства, содержащие повышенное количество спирта.

Важно: список запрещенных препаратов в других странах может отличаться. Бывает, что возникают проблемы даже с безобидными, на первый взгляд, таблетками от кашля, из-за того, что в них содержится кодеин либо эфедрин.

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Если вы сомневаетесь, разрешен ли препарат к перевозке, то в первую очередь:

  1. Изучите инструкцию с лекарственным составом.
  2. Уделите предельное внимание действующему веществу.
  3. Задекларируйте препарат, если у вас есть хоть малейшие сомнения.

Считается, что примерно 90% лекарственных средств, которые приобретают по рецепту, подлежат обязательному декларированию.

Какое количество лекарств можно перевозить через границу

– Что касается ввоза в Украину, можно ввезти пять упаковок каждого наименования лекарственного средства на одного человека. Их можно провозить либо в ручной клади, либо в сопроводительном багаже. Исключение составляют лекарственные средства, содержащие наркотические или психотропные вещества или другие препараты в количестве превышающем разрешенное. Тогда это количество должно быть указано в рецепте врача. Рецепт именно на это лекарственное средство, выданное непосредственно на имя этого лица и удостоверенное печатью врача или учреждения здравоохранения, – пояснил юрист.

К перевозке через украинскую границу допускается не более 5 упаковок каждого лекарственного наименования в багаже или ручной клади. Такое же правило касается:

  • гомеопатии;
  • лекарства для контроля веса и снижения аппетита; 
  • БАДов.

Как перевозить жидкие лекарственные препараты

Лекарственные средства в жидком виде разрешено перевозить в флаконах объемом, не превышающим 100 мл в ручной клади или несопровождаемом багаже. Каждый флакон должен быть упакован в прозрачный герметичный пакет. Однако, определенные нюансы могут возникнуть у авиаперевозчиков, поэтому их лучше уточнить заранее.

Какие документы нужны для перевозки лекарств через границу

Если вы собрались выехать за границу в процессе прохождения лечебного курса, не допускающего перерывов, а препараты содержат неразрешенные к провозу вещества, вам понадобится иметь при себе следующие документы:

  • копия медицинской карты;
  • рецепт с подписью и печатью врача;
  • чек из аптеки, в которой были приобретены лекарственные препараты;
  • справка с указанным диагнозом и расписанной схемой приема препаратов. 

В некоторых случаях может потребоваться перевод сопроводительных медицинских документов на другой язык.

– Если мы возьмем украинские правила ввоза, установленные Таможенным кодексом, постановлением Кабинета министров, то ни о каком переводе этих документов речь не идет. Что касается других государств, это нужно выяснять. Потому что в каждой стране могут существовать свои правила. В какой-то нужен перевод, в какой-то не нужен. В некоторых странах нужен рецепт на английском языке, а в других такого требования не существует. Поэтому необходимо узнавать таможенные правила страны назначения. Выяснить, можно ли вообще ввозить это лекарство и обязательно ли наличие рецепта на него, – объяснил Ростислав Кравец.

Медицинские документы должны быть заверены печатью медицинского учреждения и подписаны главным и лечащим врачом.

Важно: такие препараты непременно письменно декларируют на таможне. При соблюдении всех этих условий вы имеете полное право перевозить необходимые лекарства в указанных количествах.

за кордон, Ліки
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