Какие лекарства разрешено перевозить через границу и нужно ли их декларировать

Чтобы поездка за границу оставила у вас только приятные воспоминания, к перевозке лекарственных препаратов стоит отнестись предельно внимательно. О том, какие лекарства можно перевозить через границу и в каком количестве – Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

Какие препараты разрешено провозить через границу

К перевозке через украинскую границу разрешены обычные лекарства, в том числе:

антибиотики;

инсулин;

ингаляторы для астматиков;

противоаллергические препараты.

По словам адвоката, эти лекарства не запрещается провозить в адекватном количестве в ручной клади. Травяные сборы можно перевозить через границу только в промышленной упаковке.

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Также допускается перевозка следующих средств:

болеутоляющие лекарства;

сердечно-сосудистые препараты;

лекарства от несварения желудка и желчегонные препараты;

средства против укачивания в транспорте;

репелленты;

материал для перевязок – бинты, вата;

лейкопластыри;

шприцы одноразовые;

контрацептивы барьерные, например, презервативы;

капли для глаз;

кремы для защиты от солнца и для ухода после загара.

Какие лекарства запрещено перевозить через границу

Нельзя перевозить через границу психотропные и наркотические лекарства. Речь идет о тех препаратах, которые отпускаются по рецептам, написанным на бланках строгой отчетности.

В Постановлении №770 Кабинета министров Украины обозначен Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В ряде стран не допускают к ввозу:

валокордин;

корвалол;

лекарства, содержащие повышенное количество спирта.

Важно: список запрещенных препаратов в других странах может отличаться. Бывает, что возникают проблемы даже с безобидными, на первый взгляд, таблетками от кашля, из-за того, что в них содержится кодеин либо эфедрин.

Если вы сомневаетесь, разрешен ли препарат к перевозке, то в первую очередь:

Изучите инструкцию с лекарственным составом. Уделите предельное внимание действующему веществу. Задекларируйте препарат, если у вас есть хоть малейшие сомнения.

Считается, что примерно 90% лекарственных средств, которые приобретают по рецепту, подлежат обязательному декларированию.

Какое количество лекарств можно перевозить через границу

– Что касается ввоза в Украину, можно ввезти пять упаковок каждого наименования лекарственного средства на одного человека. Их можно провозить либо в ручной клади, либо в сопроводительном багаже. Исключение составляют лекарственные средства, содержащие наркотические или психотропные вещества или другие препараты в количестве превышающем разрешенное. Тогда это количество должно быть указано в рецепте врача. Рецепт именно на это лекарственное средство, выданное непосредственно на имя этого лица и удостоверенное печатью врача или учреждения здравоохранения, – пояснил юрист.

К перевозке через украинскую границу допускается не более 5 упаковок каждого лекарственного наименования в багаже или ручной клади. Такое же правило касается:

гомеопатии;

лекарства для контроля веса и снижения аппетита;

БАДов.

Как перевозить жидкие лекарственные препараты

Лекарственные средства в жидком виде разрешено перевозить в флаконах объемом, не превышающим 100 мл в ручной клади или несопровождаемом багаже. Каждый флакон должен быть упакован в прозрачный герметичный пакет. Однако, определенные нюансы могут возникнуть у авиаперевозчиков, поэтому их лучше уточнить заранее.

Какие документы нужны для перевозки лекарств через границу

Если вы собрались выехать за границу в процессе прохождения лечебного курса, не допускающего перерывов, а препараты содержат неразрешенные к провозу вещества, вам понадобится иметь при себе следующие документы:

копия медицинской карты;

рецепт с подписью и печатью врача;

чек из аптеки, в которой были приобретены лекарственные препараты;

справка с указанным диагнозом и расписанной схемой приема препаратов.

В некоторых случаях может потребоваться перевод сопроводительных медицинских документов на другой язык.

– Если мы возьмем украинские правила ввоза, установленные Таможенным кодексом, постановлением Кабинета министров, то ни о каком переводе этих документов речь не идет. Что касается других государств, это нужно выяснять. Потому что в каждой стране могут существовать свои правила. В какой-то нужен перевод, в какой-то не нужен. В некоторых странах нужен рецепт на английском языке, а в других такого требования не существует. Поэтому необходимо узнавать таможенные правила страны назначения. Выяснить, можно ли вообще ввозить это лекарство и обязательно ли наличие рецепта на него, – объяснил Ростислав Кравец.

Медицинские документы должны быть заверены печатью медицинского учреждения и подписаны главным и лечащим врачом.

Важно: такие препараты непременно письменно декларируют на таможне. При соблюдении всех этих условий вы имеете полное право перевозить необходимые лекарства в указанных количествах.

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