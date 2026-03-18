Министерство здравоохранения Украины утвердило новую редакцию перечня лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих возмещению в рамках государственной программы Доступные лекарства.

Соответствующий приказ Минздрава №324 был издан 16 марта 2026 года и вступает в силу с 31 марта 2026 года. Этот документ заменяет предыдущий приказ от 10 сентября 2025 года №1409.

О программе Доступные лекарства 2026 — утвержденном перечне, его обновлениях и изменениях — читайте в материале на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят

Доступные лекарства 2026: полный перечень

Обновлен полный перечень бесплатных лекарств, который существенно расширяет доступ пациентов к необходимым медикаментам. Теперь он включает 621 лекарственное средство, среди которых есть 32 комбинированных препарата, 59 позиций инсулина и новые препараты для лечения аллергии.

Кроме того, в список добавлены тест-полоски для глюкометров, что позволяет пациентам контролировать уровень сахара в крови.

Благодаря обновленной программе Доступные лекарства в 2026 году и полному перечню препаратов, украинцы получают более широкий выбор лекарств для лечения хронических заболеваний.

Что изменилось в перечне медикаментов по программе Доступные лекарства в 2026 году

По сравнению с предыдущей редакцией количество лекарств увеличилось на 26 позиций, комбинированных препаратов — на 2, инсулина — на 2 позиции меньше, а тест-полосок для глюкометров — на 6 меньше.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что расширенный полный перечень Доступных лекарств 2026 — это важный шаг для пациентов, особенно для людей с хроническими заболеваниями, которым необходим регулярный и непрерывный доступ к препаратам.

Новые позиции позволяют обеспечить их большим количеством препаратов бесплатно или с частичной доплатой, повышая эффективность лечения и социальную поддержку граждан.

Финансирование программы также растет. В частности, в 2026 году на Доступные лекарства предусмотрено 8,7 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Согласно правилам реимбурсации, лекарственные средства и медицинские изделия, закупленные до даты вступления в силу нового перечня, можно реализовывать по старым ценам в течение 30 календарных дней после 31 марта 2026 года.

Это дает аптекам время для адаптации и обновления цен, а пациентам — возможность бесперебойно получать необходимые лекарства.

Новый приказ предусматривает отдельные списки для различных категорий препаратов:

обычные лекарства;

инсулин;

комбинированные средства;

медицинские изделия, подлежащие возмещению.

Таким образом с 31 марта 2026 года украинцы получат обновленный и более полный список препаратов, которые можно получить в рамках программы Доступные лекарства.

Это касается не только лечения хронических заболеваний, но и мониторинга состояния здоровья с помощью тест-полосок, а также облегчает доступ к лекарствам для аллергиков.

Все желающие могут ознакомиться с обновленным списком Доступные лекарства 2026 на официальном сайте Минздрава, чтобы проверить наличие необходимых препаратов.

Программа по-прежнему остается ключевым инструментом государственной поддержки пациентов и обеспечения доступности лечения в Украине.

Источник : МОЗ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.