Які ліки дозволено перевозити через кордон і чи потрібно їх декларувати
Щоб поїздка за кордон залишила у вас тільки приємні спогади, до перевезення лікарських препаратів варто поставитися дуже уважно.
Які препарати дозволено провозити через кордон
Навіть ті препарати, які дозволено продавати без рецептів, можуть бути заборонені для вивозу з країни. Проте є певний список ліків, які можна брати для власного використання.
Щоб уникнути неприємних ситуацій, варто знати, які препарати дозволено перевозити через кордон, а які заборонено.
До перевезення через український кордон дозволені звичайні ліки, зокрема:
- антибіотики;
- знеболювальні засоби;
- ліки проти застуди, зокрема, пастилки для горла, спреї для носа та інші;
- інсулін;
- інгалятори для астматиків;
- протиалергійні препарати;
- препарати для шлунково-кишкових розладів.
Ці ліки не забороняється провозити в адекватній кількості в ручній поклажі. Трав’яні збори можна перевозити через кордон тільки в промисловій упаковці.
Також допускається перевезення таких засобів:
- болезаспокійливі ліки;
- серцево-судинні препарати;
- жовчогінні препарати;
- засоби проти захитування в транспорті;
- репеленти;
- матеріал для перев’язок – бинти, вата;
- лейкопластирі;
- шприци одноразові;
- контрацептиви бар’єрні, наприклад, презервативи;
- краплі для очей;
- креми для захисту від сонця і для догляду після засмаги.
Можна перевозити рецептурні препарати, але лише за наявності чинного рецепта. При цьому їхня кількість не повинна перевищувати зазначену в рецепті. Також можна везти вітаміни, БАДи та життєво необхідні препарати .
Які ліки заборонено перевозити через кордон
Державна митна служба повідомляє, що громадянам дозволено ввозити в Україну лікарські засоби, зокрема такі, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, не лише на підставі рецепта на лікарський засіб, як було раніше, а й на підставі інформаційної довідки.
Не можна перевозити через кордон психотропні та наркотичні ліки. Йдеться про ті препарати, які відпускаються за рецептами, написаними на бланках суворої звітності.
У Постанові №770 Кабінету Міністрів України визначено Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Повний перелік заборонених лікарських, наркотичних та психотропних речовин можна проглянути в документі.
Список №3 постанови свідчить, що забороненими є рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для промислових цілей. До них відносяться:
- рослини виду мак снотворний;
- рослини роду коноплі.
У низці країн не допускають до ввезення:
- валокордин;
- корвалол, барбовал;
- ліки, що містять підвищену кількість спирту.
В усі країни ЄС категорично заборонено ввозити медикаменти, які мають у складі кодеїн або ефедрин.
Зокрема, ці речовини містяться у таких препаратах, як Нурофені Плюс, Кетанові і Бронхолітині. Вони широко використовуються в Україні й на перший погляд не мають бути забороненими.
Важливо: список заборонених препаратів в інших країнах може відрізнятися. Буває, що трапляються проблеми навіть із нешкідливими, на перший погляд, пігулками від кашлю, через те, що в них міститься кодеїн або ефедрин.
Якщо ви сумніваєтеся, чи дозволений препарат до перевезення, то насамперед:
- Вивчіть інструкцію з лікарським складом.
- Приділіть граничну увагу діючій речовині.
- Задекларуйте препарат, якщо у вас є хоч найменші сумніви.
Вважається, що приблизно 90% лікарських засобів, які купують за рецептом, підлягають обов’язковому декларуванню.
Яку кількість ліків можна перевозити через кордон
Що стосується ввезення в Україну, можна ввезти п’ять упаковок кожного найменування лікарського засобу на одну особу. Їх можна провозити або в ручній поклажі, або в супроводжувальному багажі.
Виняток становлять лікарські засоби, які містять наркотичні або психотропні речовини, або інші препарати в кількості, що перевищує дозволену. Тоді ця кількість повинна бути зазначена в рецепті лікаря.
Рецепт саме на цей лікарський засіб, має бути виданий безпосередньо на ім’я цієї особи та засвідчений печаткою лікаря або закладу охорони здоров’я.
Правило п’яти упаковок також стосується:
- гомеопатії;
- ліків для контролю ваги та зниження апетиту;
- БАДів.
Як перевозити рідкі лікарські препарати
Лікарські засоби в рідкому вигляді дозволено перевозити у флаконах об’ємом, що не перевищує 100 мл у ручній поклажі або несупроводжуваному багажі.
Кожен флакон має бути упакований у прозорий герметичний пакет. Однак, певні нюанси можуть виникнути у авіаперевізників, тому їх краще уточнити заздалегідь.
Які документи потрібні для перевезення ліків через кордон
Якщо ви зібралися виїхати за кордон у процесі проходження лікувального курсу, що не допускає перерв, а препарати містять недозволені до провезення речовини, вам знадобиться мати при собі такі документи:
- копія медичної карти;
- рецепт із підписом і печаткою лікаря;
- чек з аптеки, в якій було придбано лікарські препарати;
- довідка із зазначеним діагнозом і розписаною схемою приймання препаратів.
В окремих випадках може знадобитися переклад супроводжувальних медичних документів іншою мовою.
Якщо ви подорожуєте в іншу державу та повинні везти з собою ліки, тоді потрібно з’ясовувати, чи потрібен переклад медичних документів. Тому що в кожній країні можуть діяти свої правила. В певних країнах потрібен рецепт англійською мовою, а в інших такої вимоги немає. Тому необхідно дізнаватися митні правила саме країни призначення.
Медичні документи мають бути завірені печаткою медичного закладу та підписані головним і лікуючим лікарем.
Важливо: такі препарати неодмінно письмово декларують на митниці. За дотримання всіх цих умов ви маєте повне право перевозити необхідні ліки в зазначених кількостях.