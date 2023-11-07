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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Гуманитарная помощь Charity World Food Programme: кто может получить и какие документы нужны

чоловік, жінка, гуманітарна допомога

По статистике, война в Украине привела к тому, что 6 млн украинцев живут как беженцы по всей Европе, а еще 5,1 млн являются внутренне перемещенными лицами. Многие люди потеряли дома и средства к существованию. Из-за постоянных боевых действий люди с Востока и Юга Украины не имеют надежного доступа к пище.

Гуманитарная организация World Food Programme поддерживает людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Какую помощь оказывает гуманитарная организация World Food Programme

WFP предоставляет продовольственную и денежную помощь украинцам. Она сотрудничает с местными партнерами для распределения продовольственных пайков в прифронтовых районах. Также предоставляет денежные переводы везде, где люди имеют доступ к банкам и рынкам, чтобы купить продукты питания.

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Продуктовые наборы обычно включают: подсолнечное масло, сахар, соль, муку, макароны, консервированную фасоль или мясо и тому подобное. WFP закупает более 90% этих продуктов питания в Украине и сотрудничает с местными пекарнями для доставки хлеба, для поддержки местной экономики.

Кто может получить выплату от World Food Programme

Гуманитарная помощь World Food Programme предоставляется перемещенным или пострадавшим от войны людям.

Лица из целевого списка ВПП ООН. Список предоставляется Министерством социальной политики Украины и/или органами местной власти, которые занимаются регистрацией внутренне перемещенных лиц.

Материальную помощь могут получить пенсионеры из числа ВПЛ и лица с инвалидностью, проживающие в Украине, пенсионеры и лица с инвалидностью по приоритетным направлениям и малообеспеченные домохозяйства.

Какова сумма помощи от World Food Programme

Каждый человек имеет право на получение денежной помощи в размере 2 220 грн (до пяти человек) в течение трех месяцев. Данная сумма указывается на лицо, которое имеет право ее получить, а не на количество членов семьи в домохозяйстве:

  • 2 человека в семье — 4 440 грн;
  • 3 человека в семье — 6 660 грн;
  • семья из 4 человек — 8 880 грн;
  • семья из 5 человек и более — 11 100 грн.

Что необходимо для получения помощи от World Food Programme

Всемирная продовольственная программа ООН World Food Programme (WFP) предоставляет денежную помощь внутренне перемещенным лицам в Украине. Выплаты проходят через программу Western Union в Приватбанке.

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Для получения денежной помощи человек, имеющий право на получение выплат, должен зарегистрироваться в Western Union и предоставить следующие данные:

  1. Имя, фамилию и идентификационный код получателя помощи (номер карточки налогоплательщика/РНУКПН);
  2. Номер действующего мобильного телефона.

После оформления денежной помощи, Western Union в SMS-сообщении отправляет код перевода на мобильный телефон получателя (если нет телефона, необходимо ввести данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде на текущий адрес проживания).

Где можно получить помощь от Western Union

Получить перевод от Western Union можно через Приват24, в отделениях банка, терминалах самообслуживания, банкоматах, или зачислить на карту с помощью клиентской поддержки 3700 и онлайн-чата.

Для получения денежной помощи в кассе банка необходимы:

  1. SMS-код от Western Union;
  2. документ, удостоверяющий личность (внутренний или заграничный паспорт, ID-карта);
  3. банковская карта.
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Фото: World Food Programme

військова допомога, Деньги, гуманітарка
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